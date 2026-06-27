Dileta Leota zapalila društvene mreže novim fotografijama s odmora

Dileta Leota (Diletta Leotta) ljetne dane provodi na moru, daleko od poslovnih obaveza, uživajući u odmoru sa suprugom Lorisom Karijusom, porodicom i prijateljima.

Poznata italijanska sportska novinarka na Instagramu je objavila nove fotografije na kojima pozira u bikiniju, ali i jednodijelnom kupaćem kostimu, pokazujući da je vrlo brzo nakon poroda vratila formu.

Objave su u kratkom roku prikupile veliki broj lajkova i komentara, a njeni pratioci nisu krili oduševljenje izgledom i ljetnim izdanjem koje je privuklo veliku pažnju na društvenim mrežama.