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VRELO IZDANJE

Dileta Leota zapalila društvene mreže novim fotografijama s odmora

Poznata italijanska sportska novinarka uživa na moru sa suprugom Lorisom Karijusom, a fotografije u bikiniju izazvale su brojne reakcije fanova

Dileta Leota uživa na odmoru i oduševljava fotografijama u bikiniju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dileta Leota uživa na odmoru i oduševljava fotografijama u bikiniju - Avaz
Dileta Leota uživa na odmoru i oduševljava fotografijama u bikiniju - Avaz
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I. Š.

27.6.2026

Dileta Leota (Diletta Leotta) ljetne dane provodi na moru, daleko od poslovnih obaveza, uživajući u odmoru sa suprugom Lorisom Karijusom, porodicom i prijateljima.

Poznata italijanska sportska novinarka na Instagramu je objavila nove fotografije na kojima pozira u bikiniju, ali i jednodijelnom kupaćem kostimu, pokazujući da je vrlo brzo nakon poroda vratila formu.

Objave su u kratkom roku prikupile veliki broj lajkova i komentara, a njeni pratioci nisu krili oduševljenje izgledom i ljetnim izdanjem koje je privuklo veliku pažnju na društvenim mrežama.

# DILETTA LEOTTA
# ITALIJA
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