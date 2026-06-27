Bela Hadid teško bolesna: "Moram pronaći snagu da izdržim još jedan dan"

Manekenka Bela Hadid (Bella Hadid) otvoreno je progovorila o teškom periodu kroz koji prolazi zbog pogoršanja hronične lajmske bolesti. U nizu objava na Instagramu opisala je fizičke i psihičke posljedice s kojima se svakodnevno suočava, ne skrivajući koliko joj je borba iscrpljujuća. Bela Hadid je priznala da joj je najteže objasniti simptome koje drugi ne mogu vidjeti. Među njima su jaki bolovi, hronični umor, anksioznost, takozvana "moždana magla", česte infekcije i emocionalne traume, za koje kaže da je često vode u izolaciju i depresiju, posebno kada traju mjesecima. Istakla je da ne odustaje od potrage za rješenjem. Čita iskustva drugih ljudi, istražuje različite metode liječenja i pokušava pronaći ono što će joj pomoći, ali se, kako kaže, razočaranje uvijek ponovo vrati. - Pomislite da ste pronašli pravi tretman i rutinu, a onda se simptomi iznenada vrate i sve opet padne u vodu - napisala je.

Zbog nepredvidivosti bolesti često je prinuđena otkazivati planove jer nikada ne zna kako će se osjećati narednog dana. - Budite se s anksioznošću koja već živi u vašem tijelu. Bol osjećate i prije nego što ustanete iz kreveta, a ipak morate pronaći snagu za još jedan dan - poručila je. Dodala je da je godinama naučila prikrivati ono kroz šta prolazi, jer je teško objasniti stanje koje mogu razumjeti samo oni koji su prošli slično iskustvo ili bili uz nekoga ko se bori s hroničnom bolešću. Svim ljudima koji prolaze kroz slične izazove poslala je poruku nade, naglasivši da oporavak nije pravolinijski i da vjeruje kako svaka životna prepreka nosi neku važnu lekciju. - Neizmjerno sam zahvalna na životu, ali kada imate više loših nego dobrih dana, teško je pronaći razlog za osmijeh ili čak izaći iz kuće. Ipak, nastavit ćemo se boriti - poručila je. U kasnijim objavama pokazala je i svoju ranjiviju stranu. Podijelila je fotografiju na kojoj plače i priznala da se trenutno ne uspijeva izboriti s novim pogoršanjem bolesti. Otkrila je da spava i po 11 sati dnevno, ali da se i dalje osjeća iscrpljeno. - Isprobala sam svaki protokol koji su mi preporučili ljekari, ali ništa ne daje rezultate - napisala je, dodajući uz dozu crnog humora da je u međuvremenu "sama sebi dijagnosticirala još dvanaest bolesti".