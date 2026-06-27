Porodica Džeko uz reprezentaciju: Amra otkrila djelić atmosfere sa Mundijala "Jedi, spavaj, navijaj, ponovi"

Bosanskohercegovačka manekenka i suosnivačica platforme OREA, Amra Džeko, podijelila je trenutke iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje zajedno s porodicom prati nastupe svog supruga Edina Džeke na Svjetskom prvenstvu.

Porodica Džeko otputovala je u Sijatl (Seattle), a nakon pobjede Zmajeva nad Katarom, Edin je u sjajnom raspoloženju pozirao sa svojim najbližima na tribinama.

S porodicom je otputovala u Seattle, gdje su zajedno pratili utakmicu. Nakon pobjede Zmajeva protiv Katara, Edin je nasmijan i u sjajnom raspoloženju pozirao s porodicom na tribinama.