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NAVIJAČKO RASPOLOŽENJE

Porodica Džeko uz reprezentaciju: Amra otkrila djelić atmosfere sa Mundijala "Jedi, spavaj, navijaj, ponovi"

U Ameriku su doputovale i supruge drugih reprezentativaca Bosne i Hercegovine

Amra Džeko u navijačkom raspoloženju. Instagram

Z. V.

27.6.2026

Bosanskohercegovačka manekenka i suosnivačica platforme OREA, Amra Džeko, podijelila je trenutke iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje zajedno s porodicom prati nastupe svog supruga Edina Džeke na Svjetskom prvenstvu.

Porodica Džeko otputovala je u Sijatl (Seattle), a nakon pobjede Zmajeva nad Katarom, Edin je u sjajnom raspoloženju pozirao sa svojim najbližima na tribinama.

S porodicom je otputovala u Seattle, gdje su zajedno pratili utakmicu. Nakon pobjede Zmajeva protiv Katara, Edin je nasmijan i u sjajnom raspoloženju pozirao s porodicom na tribinama.

"Jedi. Spavaj. Navijaj. Ponovi", navela je Amra u opisu fotografija objavljenih na Instagramu.

"Tu sreću i ponos koje su nam pružili niko ne može oduzeti... Kako god bilo dalje. Sretno", "Ljubav iz Seattlea", "Živ i zdrav bio nam", "Pozdrav za porodicu Džeko i sretno Edinu i ostalima u nastavku Svjetskog prvenstva", neki su od komentara.

U Ameriku su doputovale i supruge drugih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, među kojima su i Susubelle Kolašinac, Sabrina Tabaković, Danijela Burnić i Sandra Demirović.

Zmajevi će 2. jula u Santa Klari (Santa Clari) igrati utakmicu protiv nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

# ZMAJEVI
# AMRA DŽEKO
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