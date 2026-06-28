Influenserica Emina Malić gostovala na FOX Newsu pred duel SAD – BiH: Amerika mi je dala prilike, Bosna su moji korijeni

Bh. influenserica Emina Malić, rođena u Srebrenici, nakon čega je dugi niz godina živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, gostovala je na FOX Newsu dok prati Svjetsko nogometno prvenstvo. Tom prilikom govorila je o svom porijeklu, kao i o očekivanjima pred utakmicu između SAD-a i Bosne i Hercegovine.

U emisiji je, zajedno sa streamerom Tikijem Vackovskim (Wackowskim), podijelila i svoje utiske i iskustva vezana za Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u.

Uzevši u obzir da je Malić povezana s obje države, voditeljica joj je kazala: "Moram te pitati, ti si iz Bosne, ali si živjela u Americi. Za koga ćeš navijati?".