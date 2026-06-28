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EMOTIVNA PORUKA

Influenserica Emina Malić gostovala na FOX Newsu pred duel SAD – BiH: Amerika mi je dala prilike, Bosna su moji korijeni

U emisiji je, zajedno sa streamerom Tikijem Vackovskim, podijelila i svoje utiske i iskustva vezana za Svjetsko nogometno prvenstvo

Emina Malić gostovala na FOX Newsu. Instagram

Z. V.

28.6.2026

Bh. influenserica Emina Malić, rođena u Srebrenici, nakon čega je dugi niz godina živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, gostovala je na FOX Newsu dok prati Svjetsko nogometno prvenstvo. Tom prilikom govorila je o svom porijeklu, kao i o očekivanjima pred utakmicu između SAD-a i Bosne i Hercegovine.

U emisiji je, zajedno sa streamerom Tikijem Vackovskim (Wackowskim), podijelila i svoje utiske i iskustva vezana za Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u.

Uzevši u obzir da je Malić povezana s obje države, voditeljica joj je kazala: "Moram te pitati, ti si iz Bosne, ali si živjela u Americi. Za koga ćeš navijati?".

Na to joj je Malić odgovorila: "Smatram i SAD i Bosnu svojim domovinama. Amerika je zemlja koja mi je dala sve prilike koje sam imala u životu, ali iz Bosne su moji korijeni. To je zemlja mojih predaka i mog oca, pa i moja".

- Uzbuđena sam zbog utakmice i da vidim ko će pobijediti, a mislim da ću biti jednako sretna bez obzira kakav rezultat bude - priznala je.

Dijeleći snimke s gostovanja na Instagramu, Emina je poručila:

- Zauvijek ponosna što predstavljam ovu našu malu, ali moćnu naciju - poručila je Malić.

Malić je i ranije sa stadiona pratila utakmice Zmajeva, uz objave u kojima je izražavala zahvalnost reprezentativcima i dijelila atmosferu s tribina.

Također, i tokom ranijeg života u Sjedinjenim Američkim Državama često je isticala vezanost za svoju zemlju, naglašavajući važnost očuvanja bosanskohercegovačkog identiteta i povezanosti s domovinom.

# SAD
# FOX NEWS
# INFLUENSERICA
# EMINA MALIĆ
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