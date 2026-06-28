Influenserica Emina Malić gostovala na FOX Newsu pred duel SAD – BiH: Amerika mi je dala prilike, Bosna su moji korijeni

Bh. influenserica Emina Malić, rođena u Srebrenici, nakon čega je dugi niz godina živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, gostovala je na FOX Newsu dok prati Svjetsko nogometno prvenstvo. Tom prilikom govorila je o svom porijeklu, kao i o očekivanjima pred utakmicu između SAD-a i Bosne i Hercegovine.
U emisiji je, zajedno sa streamerom Tikijem Vackovskim (Wackowskim), podijelila i svoje utiske i iskustva vezana za Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u.
Uzevši u obzir da je Malić povezana s obje države, voditeljica joj je kazala: "Moram te pitati, ti si iz Bosne, ali si živjela u Americi. Za koga ćeš navijati?".
Na to joj je Malić odgovorila: "Smatram i SAD i Bosnu svojim domovinama. Amerika je zemlja koja mi je dala sve prilike koje sam imala u životu, ali iz Bosne su moji korijeni. To je zemlja mojih predaka i mog oca, pa i moja".
- Uzbuđena sam zbog utakmice i da vidim ko će pobijediti, a mislim da ću biti jednako sretna bez obzira kakav rezultat bude - priznala je.
Dijeleći snimke s gostovanja na Instagramu, Emina je poručila:
- Zauvijek ponosna što predstavljam ovu našu malu, ali moćnu naciju - poručila je Malić.
Malić je i ranije sa stadiona pratila utakmice Zmajeva, uz objave u kojima je izražavala zahvalnost reprezentativcima i dijelila atmosferu s tribina.
Također, i tokom ranijeg života u Sjedinjenim Američkim Državama često je isticala vezanost za svoju zemlju, naglašavajući važnost očuvanja bosanskohercegovačkog identiteta i povezanosti s domovinom.