Ko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže: Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva

Fotografije kolumbijske navijačice Veronike de la Asunsion Soto Roman (Verónica de la Asunción Soto Román) sa tribina Svjetskog prvenstva preplavile su društvene mreže i u samo nekoliko dana učinile je jednom od najprepoznatljivijih navijačica ovogodišnjeg Mundijala.

Ono što je počelo kao spontana odluka da otputuje na utakmicu, pretvorilo se u viralni fenomen koji je privukao pažnju širom svijeta.

Veronika de la Asunsion Soto Roman (Verónica de la Asunción Soto Román) iz Medeljina gotovo u posljednjem trenutku odlučila je otputovati u Meksiko. Nakon što je promijenila planove za odmor, kupila je ulaznice za utakmicu Kolumbije i Uzbekistana te sama krenula na Svjetsko prvenstvo, ne sluteći da će joj taj put donijeti veliku popularnost.

Njeno upečatljivo navijačko izdanje u bojama Kolumbije privuklo je pažnju navijača, fotografa i televizijskih kamera, a snimci i fotografije s tribina ubrzo su obišli internet.

Iako je mnogi danas poznaju kao viralnu navijačicu, Soto Roman profesionalno se bavi sasvim drugim poslom. Građevinska je inženjerka specijalizirana za marketing, poduzetnica i kreatorica sadržaja.

Prije početka Mundijala njen Instagram profil pratio je znatno manji broj ljudi, a nakon što su fotografije s tribina postale viralne, broj pratilaca porastao je na više od 340.000.

Na brojna pitanja o ljubavnom životu odgovorila je kroz šalu, poručivši da trenutno nema dečka.