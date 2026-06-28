Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIRALNA SENZACIJA

Video / Sestre postale globalni hit: Njihova reakcija s tribina obišla svijet

Matilda i Marija Neiva postale su globalni hit nakon što je njihov izraz lica tokom utakmice obišao internet

Sestre bliznakinje postale globalni hit. Platforma X

M. Až.

28.6.2026

Kolumbija je bila nadomak pobjede protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu, ali je i neriješen rezultat bez golova bio dovoljan da zadrži prvo mjesto u grupi i izbori povoljniji raspored u nokaut fazi, gdje ih čeka Gana.

Milimetarski ofsajd spriječio je Kolumbijce da dođu do trijumfa. Imali su i nekoliko ozbiljnih prilika u drugom poluvremenu, ali je i Portugal imao svoje šanse da preokrene tok utakmice.

Upravo jedna opasna situacija pred golom južnoameričke selekcije navela je snimatelje da fokus prebace na reakciju dvije navijačice na tribinama, a taj kadar ubrzo je postao viralan širom svijeta.

Riječ je o sestrama bliznakinjama atraktivnog izgleda, a brojni korisnici društvenih mreža brzo su ih identificirali. Matilda i Marija Neiva (Matilde i Maria Neiva) postale su globalni hit nakon što je njihov izraz lica tokom utakmice obišao internet.

One tokom ovog susreta nisu imale razloga za slavlje zbog golova, a novu priliku za radost Kolumbija će imati u osmini finala protiv Hrvatske.

# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.