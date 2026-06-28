Video / Sestre postale globalni hit: Njihova reakcija s tribina obišla svijet

Kolumbija je bila nadomak pobjede protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu, ali je i neriješen rezultat bez golova bio dovoljan da zadrži prvo mjesto u grupi i izbori povoljniji raspored u nokaut fazi, gdje ih čeka Gana.
Milimetarski ofsajd spriječio je Kolumbijce da dođu do trijumfa. Imali su i nekoliko ozbiljnih prilika u drugom poluvremenu, ali je i Portugal imao svoje šanse da preokrene tok utakmice.
Upravo jedna opasna situacija pred golom južnoameričke selekcije navela je snimatelje da fokus prebace na reakciju dvije navijačice na tribinama, a taj kadar ubrzo je postao viralan širom svijeta.
Riječ je o sestrama bliznakinjama atraktivnog izgleda, a brojni korisnici društvenih mreža brzo su ih identificirali. Matilda i Marija Neiva (Matilde i Maria Neiva) postale su globalni hit nakon što je njihov izraz lica tokom utakmice obišao internet.
One tokom ovog susreta nisu imale razloga za slavlje zbog golova, a novu priliku za radost Kolumbija će imati u osmini finala protiv Hrvatske.