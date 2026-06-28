Video / Sestre postale globalni hit: Njihova reakcija s tribina obišla svijet

Kolumbija je bila nadomak pobjede protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu, ali je i neriješen rezultat bez golova bio dovoljan da zadrži prvo mjesto u grupi i izbori povoljniji raspored u nokaut fazi, gdje ih čeka Gana.

Milimetarski ofsajd spriječio je Kolumbijce da dođu do trijumfa. Imali su i nekoliko ozbiljnih prilika u drugom poluvremenu, ali je i Portugal imao svoje šanse da preokrene tok utakmice.