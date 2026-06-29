Dua Lipa pokazala najvažniju osobu u životu: Kraljica naše kuće i srca

Dua Lipa je na svom Instagram profilu objavila slike sa mamom koja danas slavi rođendan.

Pjevačica Dua Lipa pokazala je milionima pratilaca kako izgleda njena mama Anesa i koliko je važna osoba u njenom životu.

- Srećan rođendan mojoj mami. Toliko smo srećni što te imamo! Sve dobro što imamo, od tvoje je ljubavi, strpljenja i snage! Kraljice naše kuće i srca. Mnogo te volim -. napisala je pjevačica.

Osim Due, Anesa je rodila i Rinu i Đina.

Podsjetimo, Dua Lipa se nedavno udala za glumca Kaluma Tarnera.