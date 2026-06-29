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PJEVAČICA

Dua Lipa pokazala najvažniju osobu u životu: Kraljica naše kuće i srca

Osim Due, Anesa je rodila i Rinu i Đina

Instagram

E. A.

29.6.2026

Pjevačica Dua Lipa pokazala je milionima pratilaca kako izgleda njena mama Anesa i koliko je važna osoba u njenom životu.

Dua Lipa je na svom Instagram profilu objavila slike sa mamom koja danas slavi rođendan.

- Srećan rođendan mojoj mami. Toliko smo srećni što te imamo! Sve dobro što imamo, od tvoje je ljubavi, strpljenja i snage! Kraljice naše kuće i srca. Mnogo te volim -. napisala je pjevačica.

Osim Due, Anesa je rodila i Rinu i Đina.

Podsjetimo, Dua Lipa se nedavno udala za glumca Kaluma Tarnera.

# PJEVAČICA
# DUA LIPA
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