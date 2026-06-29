Kejt Midlton nikad emotivnija: Rak ne djeluje samo na tijelo, on mijenja i način razmišljanja

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, podijelila je emotivnu poruku o tome kako dijagnoza raka mijenja život oboljelih, ali i njihovih najbližih.

U objavi na Instagramu, Kejt je otkrila da je uspješno završila britanski Nacionalni izazov Tri vrha, želeći na taj način skrenuti pažnju na život nakon dijagnoze i liječenja raka.

Uz fotografiju snimljenu na vrhu planine Ben Nevis u Škotskoj, princeza od Velsa iskreno je govorila o teškom iskustvu kroz koje prolaze oboljeli od raka.

– Svake godine stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji čuju riječi koje niko ne želi čuti. Ono što slijedi put je koji testira svaki dio nas – fizički, emocionalno, psihološki i duhovno. Izazovi se šire i pogađaju porodice, prijateljstva, posao, ali i tihe trenutke koje provodimo sami sa svojim mislima. Rak ne djeluje samo na tijelo. On mijenja način na koji razmišljate i osjećate te duboko utiče na svaki aspekt života. Znam to iz ličnog iskustva i znam da put kroz liječenje, ali i nakon njega, zahtijeva mnogo više od same medicine – poručila je Kejt.