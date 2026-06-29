Bivša Plejboj zečica priznala šta je sve operisala: Mogu se vidjeti ožiljci, bilo je i bacanja novca

Bivša Plejboj zečica i televizijska zvijezda Holi Medison otvoreno je govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgla, otkrivši da je posebno zadovoljna operacijom zatezanja donjeg dijela lica, na koju se odlučila nakon trudnoće.

Gostujući u podkastu Derm Approved, 46-godišnja Medison ispričala je da se odlučila na takozvani donji fejslifting vilice jer nakon rođenja djece nije mogla postići željeni izgled na drugi način.

– Uradila sam zatezanje donjeg dijela lica i zaista sam sretna što sam se odlučila na taj zahvat – rekla je.

Objasnila je da je tokom druge trudnoće dobila dosta kilograma, zbog čega joj je ostao višak kože u predjelu vilice.

– Nakon druge trudnoće ugojila sam se i jednostavno nije bilo ničega što je moglo riješiti taj problem. Laseri i drugi tretmani nisu mogli postići rezultat koji sam željela – kazala je.

Istakla je da je hirurga birala vrlo pažljivo, proučavajući fotografije njegovih prethodnih zahvata, te da joj je bilo važno da promjene budu prirodne.

– Radije bih da efekat bude suptilan pa da kasnije uradim još nešto, nego da pretjeram i izgledam kao Džoker – našalila se.

Priznala je i da su ožiljci ispred ušiju još vidljivi, ali da joj to nimalo ne smeta.

– Ako pažljivo pogledate, mogu se vidjeti. Otvoreno pričam o tome i nemam problem s tim – rekla je.