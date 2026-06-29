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HOLI MEDISON

Bivša Plejboj zečica priznala šta je sve operisala: Mogu se vidjeti ožiljci, bilo je i bacanja novca

Uradila sam zatezanje donjeg dijela lica i zaista sam sretna što sam se odlučila na taj zahvat, rekla je

Medison: Željela sam da efekat bude suptilan. Instagram

E. A.

29.6.2026

Bivša Plejboj zečica i televizijska zvijezda Holi Medison otvoreno je govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgla, otkrivši da je posebno zadovoljna operacijom zatezanja donjeg dijela lica, na koju se odlučila nakon trudnoće.

Gostujući u podkastu Derm Approved, 46-godišnja Medison ispričala je da se odlučila na takozvani donji fejslifting vilice jer nakon rođenja djece nije mogla postići željeni izgled na drugi način.

– Uradila sam zatezanje donjeg dijela lica i zaista sam sretna što sam se odlučila na taj zahvat – rekla je.

Objasnila je da je tokom druge trudnoće dobila dosta kilograma, zbog čega joj je ostao višak kože u predjelu vilice.

– Nakon druge trudnoće ugojila sam se i jednostavno nije bilo ničega što je moglo riješiti taj problem. Laseri i drugi tretmani nisu mogli postići rezultat koji sam željela – kazala je.

Istakla je da je hirurga birala vrlo pažljivo, proučavajući fotografije njegovih prethodnih zahvata, te da joj je bilo važno da promjene budu prirodne.

– Radije bih da efekat bude suptilan pa da kasnije uradim još nešto, nego da pretjeram i izgledam kao Džoker – našalila se.

Priznala je i da su ožiljci ispred ušiju još vidljivi, ali da joj to nimalo ne smeta.

– Ako pažljivo pogledate, mogu se vidjeti. Otvoreno pričam o tome i nemam problem s tim – rekla je.

Osim fejsliftinga, Holi je otkrila da redovno koristi botoks, IPL laserske tretmane i CO2 laser za područje ispod očiju.

S druge strane, jedan estetski tretman smatra potpuno promašenom investicijom.

– Podmlađivanje šaka bilo je bacanje novca – poručila je bez zadrške.

Govoreći o ugradnji silikonskih implantata u grudi, o čemu je i ranije javno govorila, upozorila je da takvi zahvati ne prolaze uvijek bez komplikacija.

– Organizam nekih ljudi odbaci implantate ili razviju bolest povezanu s implantatima. Nekad operacija jednostavno ne uspije, pa ljudi žele ponovo pokušati. Nažalost, to može postati začarani krug – objasnila je.

Posljednjih godina Holi Medison otvoreno govori i o psihološkim posljedicama života u Plejboj vili Hjua Hefnera, u kojoj je živjela od svoje 21. godine. Ranije je priznala da se u tom periodu borila s tjelesnom dismorfijom.

– Uvijek sam se pitala šta nije u redu sa mnom – izjavila je u jednom od ranijih intervjua, dodajući da je život u Plejboj vili u početku doživljavala kao sigurno utočište, ali je s vremenom shvatila koliko je zapravo bio složen.

# PLAYBOY
# HOLI MEDSION
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