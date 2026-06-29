Lidija Vukićević novom objavom zapalila mreže: Gazi sedmu deceniju, a izgleda brutalno

Lidija Vukićević već godinama važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni, a svojim najnovijim fotografijama još jednom je dokazala da vrijeme za nju kao da je stalo.

Glumica je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima pozira u elegantnoj kratkoj kombinaciji koja je u prvi plan istakla njene vitke i zategnute noge. Mnogi su primijetili da bi na njenoj figuri i izgledu mogle da joj pozavide i znatno mlađe dame.

Glumica, koja je zakoračila u sedmu deceniju života, još jednom je pokazala da njegovan izgled, samopouzdanje i harizma ne poznaju godine. Komentari ispod objave nizali su se jedan za drugim, a pratioci nisu krili oduševljenje.