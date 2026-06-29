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GLUMICA

Lidija Vukićević novom objavom zapalila mreže: Gazi sedmu deceniju, a izgleda brutalno

Komentari ispod objave nizali su se jedan za drugim, a pratioci nisu krili oduševljenje.

Lidija Vukićević - Avaz
Lidija Vukićević - Avaz
Lidija Vukićević - Avaz
Lidija Vukićević - Avaz
Lidija Vukićević - Avaz
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E. A.

29.6.2026

Lidija Vukićević već godinama važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni, a svojim najnovijim fotografijama još jednom je dokazala da vrijeme za nju kao da je stalo.

Glumica je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima pozira u elegantnoj kratkoj kombinaciji koja je u prvi plan istakla njene vitke i zategnute noge. Mnogi su primijetili da bi na njenoj figuri i izgledu mogle da joj pozavide i znatno mlađe dame.

Glumica, koja je zakoračila u sedmu deceniju života, još jednom je pokazala da njegovan izgled, samopouzdanje i harizma ne poznaju godine. Komentari ispod objave nizali su se jedan za drugim, a pratioci nisu krili oduševljenje.

Lidija Vukićević. Instagram

„Lidija, vi ne starite“, „Kako je moguće da ovako izgledate?“, „Sve ste ljepši kako godine prolaze“, „Noge za desetku“, „Mnoge mlađe mogu samo da vam pozavide“, „Najljepša i najzgodnija“, „Bomba“ bili su samo neki od komentara koji su se našli ispod fotografija.
# GLUMICA
# LIDIJA VUKIĆEVIĆ
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