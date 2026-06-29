Evo kako slavna manekenka održava liniju: Trener Bele Hadid otkrio tajnu

Kada je riječ o mršavljenju i oblikovanju tijela, mnogi vjeruju da je ključ u što više kardio treninga. Međutim, poznati trener Bele Hadid (Bella Hadid), Džo Holder (Joe Holder), tvrdi da problem često nije u količini vježbanja, već u pogrešnom rasporedu treninga.

Holder preporučuje jednostavnu metodu 3-2-1, koja kombinuje različite intenzitete kardio aktivnosti i pomaže sagorijevanju masnih naslaga, uz očuvanje mišićne mase.

Formula podrazumijeva tri treninga niskog intenziteta, poput brzog hodanja, laganog trčanja ili vožnje bicikla, dva treninga srednjeg intenziteta s intervalima napora i odmora te jedan trening visokog intenziteta, poput sprinta ili HIIT-a.

Prema Holderu, upravo kombinacija ova tri nivoa opterećenja daje najbolje rezultate. Lagani treninzi poboljšavaju rad srca i podstiču oporavak, intervalni povećavaju kondiciju, dok intenzivni treninzi ubrzavaju metabolizam pa tijelo nastavlja trošiti energiju i nakon završetka vježbanja.