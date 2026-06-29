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DŽO HOLDER

Evo kako slavna manekenka održava liniju: Trener Bele Hadid otkrio tajnu

Lagani treninzi poboljšavaju rad srca i podstiču oporavak, intervalni povećavaju kondiciju, dok intenzivni treninzi ubrzavaju metabolizam

Tijelo se ne mijenja zbog jednog napornog treninga - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. A.

29.6.2026

Kada je riječ o mršavljenju i oblikovanju tijela, mnogi vjeruju da je ključ u što više kardio treninga. Međutim, poznati trener Bele Hadid (Bella Hadid), Džo Holder (Joe Holder), tvrdi da problem često nije u količini vježbanja, već u pogrešnom rasporedu treninga.

Holder preporučuje jednostavnu metodu 3-2-1, koja kombinuje različite intenzitete kardio aktivnosti i pomaže sagorijevanju masnih naslaga, uz očuvanje mišićne mase.

Formula podrazumijeva tri treninga niskog intenziteta, poput brzog hodanja, laganog trčanja ili vožnje bicikla, dva treninga srednjeg intenziteta s intervalima napora i odmora te jedan trening visokog intenziteta, poput sprinta ili HIIT-a.

Prema Holderu, upravo kombinacija ova tri nivoa opterećenja daje najbolje rezultate. Lagani treninzi poboljšavaju rad srca i podstiču oporavak, intervalni povećavaju kondiciju, dok intenzivni treninzi ubrzavaju metabolizam pa tijelo nastavlja trošiti energiju i nakon završetka vježbanja.

Ipak, naglašava da nijedan program neće dati željene rezultate bez pravilne ishrane i kvalitetnog odmora. Organizam mora imati dovoljno energije, proteina i vremena za oporavak kako bi izgradio mišiće i prilagodio se naporu.

Savremeni fitness, ističe Holder, sve se više udaljava od filozofije da je više treninga uvijek bolje. Umjesto svakodnevnog iscrpljivanja, ključ uspjeha je ravnoteža između aktivnosti, oporavka i dosljednosti.

– Tijelo se ne mijenja zbog jednog napornog treninga, već zahvaljujući kontinuitetu iz sedmice u sedmicu i iz mjeseca u mjesec – poručio je Holder, prenosi Glossy.

# BELA HADID
# HOLIVUD
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