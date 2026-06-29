Udala se najljepša djevojčica na svijetu

Dvadesetpetogodišnja manekenka zablistala je u svilenoj vjenčanici uz krem ogrtač, dok je kosu nosila podignutu u elegantnu punđu.

Par je sudbonosno DA izgovorio na elegantnoj ceremoniji u Parizu, okružen porodicom i najbližim prijateljima.

Francuska manekenka Tilan Blondo, koju je magazin Vog još kao malu proglasio za “najljepšu djevojčicu na svijetu”, udala se za francuskog di-džeja Bena Atala samo tri mjeseca nakon vjeridbe.

Vijest o vjeridbi Tilan je podijelila prije tri mjeseca, nakon što ju je Ben zaprosio tokom odmora u Grčkoj.

Tada je na društvenim mrežama objavila fotografije romantične prosidbe i pokazala vjerenički prsten.

- Rekla sam DA svom najboljem prijatelju. Zauvijek zajedno -napisala je tada.

Tilan Blondo postala je svjetski poznata sa samo šest godina, kada je zbog plavih očiju i duge plave kose dobila nadimak “najljepša djevojčica na svijetu”.

Ipak, njena karijera nije prošla bez kontroverzi.

Sa devet godina pojavila se u editorijalu magazina Vogue Enfants, gdje je fotografisana u visokim potpeticama, mini-suknjama i sa upečatljivom šminkom, što je izazvalo brojne kritike zbog seksualizacije djece u modi.

Njena majka tada je branila fotografije, navodeći da joj je jedino zasmetala ogrlica koju je djevojčica nosila, jer je vrijedila tri miliona eura.

Uprkos polemikama, Tilan je nastavila uspješnu manekensku karijeru.

Okušala se i u glumi, a 2015. godine debitovala je u filmu “Belle and Sebastian: The Adventure Continues”. Sa Benom Atalom u vezi je od 2020. godine.