Amra i Edin Džeko zajedno su 14 godina: Evo kako je počela njihova ljubavna priča

Ljubavna priča Amre i Edina Džeke jedna je od najljepših i najstabilnijih na regionalnoj javnoj sceni. Iako svoj privatni život ne eksponiraju često, godinama važe za jedan od najskladnijih parova, a njihova međusobna podrška i razumijevanje mnogima su primjer uspješnog braka. Edin i Amra zajedno su od 2012. godine, dok su u braku od 2016. Tokom 14 godina zajedničkog života izgradili su veliku porodicu i dobili četvero djece – Unu, Daliju, Hanu i Danija. Amra iz prvog braka ima i kćerku Sofiju, koju je Edin od prvog dana prihvatio kao svoje dijete. Prije nego što je upoznala kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Amra Silajdžić gradila je uspješnu međunarodnu karijeru modela i glumice. Manekenstvom se počela baviti sa svega 16 godina, nakon što je pobijedila na prestižnom takmičenju Metropolitan Top Model. Ta pobjeda otvorila joj je vrata modne scene u Parizu, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je ostvarila brojne uspješne angažmane.

Osim u svijetu mode, okušala se i kao glumica te se pojavila u nekoliko filmova, televizijskih serija i muzičkih spotova, među kojima je i epizodna uloga u popularnoj američkoj seriji “Silicijska dolina”.

Sudbinski susret Njihovi putevi ukrstili su se 2011. godine u Los Angelesu, kada je Manchester City, za koji je tada nastupao Edin Džeko, boravio na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama. Iskra među njima planula je gotovo odmah, a već naredne godine započeli su ljubavnu vezu koja traje i danas. Zbog zajedničkog života Amra je odlučila staviti svoju međunarodnu karijeru u drugi plan i posvetiti se porodici, prateći Edina kroz njegove fudbalske angažmane u Engleskoj, Italiji, Turskoj, a danas ponovo u Italiji. Iako ih javnost često smatra savršenim parom, Amra je jednom prilikom iskreno priznala da nijedna veza nije bez izazova. – Niko nije savršen i ničija veza nije savršena. Osim ljubavi, najvažnije je da postoji komunikacija, razumijevanje, poštovanje i podrška između dvoje ljudi. I Edin i ja, s obje strane, trudimo se biti jedno uz drugo. Pronašli smo se. Što više vremena provodimo zajedno, to sam sigurnija da smo se stvarno pronašli. Isti smo. Imamo iste principe i stavove o svemu – rekla je Amra u intervjuu za portal MamaKlik.