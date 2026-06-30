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GLUMICA

Sidni Svini ljeto dočekala u mornarskom bikiniju

Zvijezda serije "Euphoria" i filma "Anyone But You" pozirala je na brodu

Sidni Svini - Avaz
Sidni Svini - Avaz
Sidni Svini - Avaz
Sidni Svini - Avaz
Sidni Svini - Avaz
E. A.

30.6.2026

Holivudska glumica Sidni Svini podijelila je nove fotografije kojima je obilježila početak ljeta, a pažnju svojih pratilaca privukla je kombinacijom zeleno-bijelog bikinija i bijele košulje iz kolekcije brenda Syrn, čije je zaštitno lice.

Zvijezda serije "Euphoria" i filma "Anyone But You" pozirala je na brodu, gdje je ljetni stajling upotpunila sunčanim naočalama, kačketom i zlatnim nakitom, zadržavajući prepoznatljiv opušteni stil.

Na drugim fotografijama Svini je predstavila i crni top iz iste kolekcije, koji je kombinovala s kratkom jaknom i upečatljivom ogrlicom, pokazujući još jedno modno izdanje iz najnovije kampanje.

Nakon završetka snimanja serije "Euphoria", glumica je posljednjih sedmica više vremena posvetila odmoru i privatnom životu, a na društvenim mrežama redovno dijeli fotografije i snimke s ljetovanja.

Sidni Svini trenutno važi za jednu od najtraženijih mladih holivudskih glumica. U narednom periodu očekuje je premijera psihološkog trilera "The Housemaid", u kojem igra glavnu ulogu uz Amandu Sajfrid.

# HOLIVUD
# SIDNI SVINI
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