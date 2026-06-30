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MANEKENKA I GLUMAC

Kendal Džener i Džejkob Elordi diskretno napustili Australiju, bili su potpuno maskirani

Prije veze sa Elordijem, Džener je bila u vezama sa reperom Bedom Banijem i NBA košarkašem Devinom Bukerom

Instagram

E. A.

30.6.2026

Manekenka Kendal Džener i glumac Džejkob Elordi viđeni su tokom vikenda na aerodromu u Brizbejnu, gdje su pokušali da prođu neprimijećeno nakon boravka u Australiji.

Par nije razmjenjivao nježnosti u javnosti, ali su fotografi zabilježili trenutak kada je Džener nakratko stavila ruku na Elordijev lakat dok su prolazili kroz aerodrom.

Zvijezda rijalitija “Kardašijanovi”, koja ima 30 godina, i 29-godišnji glumac dodatno su prikrili identitet noseći maske, šalove i naočare. Elordi je bio obučen u duksericu s kapuljačom, dok je Džener nosila bejzbol kapu.

Njih dvoje su i prethodnih dana uskladili modne kombinacije, kada su fotografisani tokom šetnje psa u Brizbejnu, nedaleko od Elordijevog rodnog grada u Australiji.

Prema pisanju Page Sixa, u Australiju su doputovali povodom Elordijevog 29. rođendana, nakon zajedničkih putovanja u Tokio i na Havaje.

- I dalje su u fazi kada žele sve da rade zajedno i njihova veza je postala prilično ozbiljna - rekao je izvor blizak paru.

Isti izvor tvrdi da su “nerazdvojni” i da Džener “definitivno vidi zajedničku budućnost” sa Elordijem.

Page Six je prošle sedmice objavio i da je manekenka “ludo zaljubljena” u zvijezdu filma “Frankenštajn”, ali da ne želi da ga prerano uvede u svijet porodice Kardašijan, jer, kako navodi izvor, “veoma malo muškaraca preživi Kardašijan mašineriju”.

Prije veze sa Elordijem, Džener je bila u vezama sa reperom Bedom Banijem i NBA košarkašem Devinom Bukerom.

S druge strane, Elordi je ranije bio u turbulentnoj vezi sa Olivijom Džejd Đanuli, kćerkom glumice Lori Laflin, kao i u jednogodišnjoj romansi sa manekenkom Kajom Gerber.

Glasine o vezi Kendal Džener i Džejkoba Elordija prvi put su se pojavile u aprilu ove godine.

# KENDAL DŽENER
# DŽEJKOB ELRODI
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