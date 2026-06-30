Kendal Džener i Džejkob Elordi diskretno napustili Australiju, bili su potpuno maskirani

Manekenka Kendal Džener i glumac Džejkob Elordi viđeni su tokom vikenda na aerodromu u Brizbejnu, gdje su pokušali da prođu neprimijećeno nakon boravka u Australiji.

Par nije razmjenjivao nježnosti u javnosti, ali su fotografi zabilježili trenutak kada je Džener nakratko stavila ruku na Elordijev lakat dok su prolazili kroz aerodrom.

Zvijezda rijalitija “Kardašijanovi”, koja ima 30 godina, i 29-godišnji glumac dodatno su prikrili identitet noseći maske, šalove i naočare. Elordi je bio obučen u duksericu s kapuljačom, dok je Džener nosila bejzbol kapu.

Njih dvoje su i prethodnih dana uskladili modne kombinacije, kada su fotografisani tokom šetnje psa u Brizbejnu, nedaleko od Elordijevog rodnog grada u Australiji.

Prema pisanju Page Sixa, u Australiju su doputovali povodom Elordijevog 29. rođendana, nakon zajedničkih putovanja u Tokio i na Havaje.

- I dalje su u fazi kada žele sve da rade zajedno i njihova veza je postala prilično ozbiljna - rekao je izvor blizak paru.

Isti izvor tvrdi da su “nerazdvojni” i da Džener “definitivno vidi zajedničku budućnost” sa Elordijem.