Nives Celzijus pozirala u bikiniju, posebno naglasila ovaj dio tijela





Pjevačica, spisateljica, glumica i influenserica Nives Celzijus ponovo je privukla pažnju javnosti najnovijom objavom na Instagramu.

Na svom profilu podijelila je video snimljen nakon kupanja. U ljubičastom bikiniju i s mokrom kosom pozirala je na terasi, ističući svoje obline. Snimak je nastao u odrazu prozora, a uz objavu je duhovito napisala:

– Mislim da je vrijeme da operem prozore...

Podsjetimo, Nives je nedavno u kratkom, ali upečatljivom videu najavila izlazak svoje nove pjesme na način koji je izazvao brojne reakcije. Odjevena u pripijenu, sjajnu crnu haljinu nalik lateksu i s velikim mačkastim sunčanim naočalama, u usporenom snimku senzualno prska bijeli sprej po sebi, dok se u pozadini čuje ritmična pop-folk melodija.

Video je snimljen na balkonu u Zagrebu, a cijela atmosfera odiše ljetnim ugođajem. U opisu je kratko napisala:

– U iščekivanju nove pjesme.