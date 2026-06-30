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SLAVNA HRVATICA

Nives Celzijus pozirala u bikiniju, posebno naglasila ovaj dio tijela

Video je snimljen na balkonu u Zagrebu, a cijela atmosfera odiše ljetnim ugođajem

Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzius - Avaz
E. A.

30.6.2026


Pjevačica, spisateljica, glumica i influenserica Nives Celzijus ponovo je privukla pažnju javnosti najnovijom objavom na Instagramu.

Na svom profilu podijelila je video snimljen nakon kupanja. U ljubičastom bikiniju i s mokrom kosom pozirala je na terasi, ističući svoje obline. Snimak je nastao u odrazu prozora, a uz objavu je duhovito napisala:

– Mislim da je vrijeme da operem prozore...

Podsjetimo, Nives je nedavno u kratkom, ali upečatljivom videu najavila izlazak svoje nove pjesme na način koji je izazvao brojne reakcije. Odjevena u pripijenu, sjajnu crnu haljinu nalik lateksu i s velikim mačkastim sunčanim naočalama, u usporenom snimku senzualno prska bijeli sprej po sebi, dok se u pozadini čuje ritmična pop-folk melodija.

Video je snimljen na balkonu u Zagrebu, a cijela atmosfera odiše ljetnim ugođajem. U opisu je kratko napisala:

– U iščekivanju nove pjesme.

Nives Celzijus. Instagram

Time je ujedno otkrila i naziv nove numere, za koju mnogi vjeruju da bi mogla postati jedan od ljetnih hitova. Na kraju isječka može se čuti kako pjeva ključnu riječ pjesme – „Bestijalno“.

Ova najava dolazi u periodu kada je Nives veoma aktivna na poslovnom planu. Iako joj karijera bilježi uspjehe, mediji su se nedavno bavili i njenim privatnim životom, nakon što se s bivšim suprugom Dinom Drpićem i njegovom partnericom pojavila na maturskoj večeri njihove kćerke Taiše, pokazavši da su i dalje u odličnim odnosima.

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala brojne reakcije. Mnogi pratioci uputili su joj komplimente i ostavili emotikone vatre i srca, hvaleći njen izgled riječima poput „Prelijepa“. 

# NIVES CELZIJUS
# INSTAGRAM
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