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MUNDIJAL 2026

Kraljica Mundijala ponovo u centru pažnje: Larisa Rikelme zablistala 16 godina nakon svjetske slave

Najpoznatija navijačica sa Svjetskog prvenstva 2010. vratila se na Mundijal, ali ovog puta kao sportska novinarka i komentatorica

Larisa Rikelme ponovo je zablistala na Mundijalu, ovog puta kao sportska novinarka. Instagram

I. Š.

30.6.2026

Larisa Rikelme (Larissa Riquelme), žena koju mnogi i danas pamte kao "kraljicu Mundijala" iz 2010. godine, ponovo je privukla pažnju javnosti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Nekadašnja paragvajska navijačica, koja je prije 16 godina postala svjetska senzacija zahvaljujući fotografijama s tribina u dresu svoje reprezentacije, danas se na najvećoj fudbalskoj smotri pojavila u potpuno drugačijoj ulozi.

Nakon što se posljednjih godina povukla iz medijske pažnje, Larisa je završila studij komunikologije i izgradila karijeru sportske novinarke. Na ovogodišnjem Mundijalu debitovala je kao komentatorica paragvajske televizije La Tribuna, prateći nastupe svoje reprezentacije.

Povratak na stadion za nju je bio izuzetno emotivan. Nakon dramatične pobjede Paragvaja nije uspjela sakriti suze, a njene reakcije brzo su postale hit na društvenim mrežama.

Osim emocija, pažnju javnosti ponovo je privukao i njen izgled. Brojni korisnici društvenih mreža komentarisali su da Larissa izgleda gotovo isto kao u vrijeme kada je osvojila simpatije miliona navijača širom svijeta tokom Mundijala u Južnoj Africi.

Podsjetimo, Paragvaj se nije plasirao na Svjetsko prvenstvo još od 2010. godine, pa je ovogodišnji nastup bio poseban i za reprezentaciju i za Larisu, koja je nakon dugog perioda ponovo osjetila atmosferu Mundijala iz prve ruke.

# MUNDIJAL 2026
# LARISA RIKUELME
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