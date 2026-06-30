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BODRIT ĆE IH I SA TRIBINA

Srbijanska influenserica Zorannah stala na stranu Zmajeva, pa poručila Amerima: "Začepite"

Zorana Jovanović reagirala na izjavu bivšeg američkog golmana, koji je uoči duela s BiH poručio da Zmajevi "ne bi trebali ni putovati u San Francisco"

Zorana Jovanović Zorannah na Mundijalu. Foto: Instagram

M. K. V.

30.6.2026

Srbijanska influenserica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, reagirala je na izjavu bivšeg američkog golmana Tima Hauarda, koji je uoči duela s Bosnom i Hercegovinom poručio da Zmajevi "ne bi trebali ni putovati u San Francisco" jer ih, kako tvrdi, očekuje težak poraz od selekcije SAD-a.

Hauard je u razgovoru o predstojećoj utakmici izjavio:

- Bosna? Landon i ja ćemo još razgovarati o tome, ali iskreno, bolje im je da ni ne ulaze u avion za San Francisco. Reprezentacija SAD-a će učiniti sve da ih uvjerljivo pobijedi i maksimalno će zapeti.

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije, a među onima koji su odgovorili bila je i Zorannah.

Zorannah zapušila usta bivšem golmanu SAD. Foto: Instagram

U komentaru ispod objave na platformi Polymarket kratko je napisala:

- Samo već jednom začepite. Svi vam iznova dokazuju da niste u pravu.

Podsjetimo, Zorannah je supruga golmana reprezentacije Kurasaa Eloja Ruma, koji je nedavno ispisao historiju na Svjetskom prvenstvu.

U susretu protiv Ekvadora upisao je čak 15 odbrana, čime je postavio rekord po broju odbranjenih udaraca u regularnom toku jedne utakmice Mundijala otkako se vodi detaljna statistika, odnosno od 1966. godine.

Ranije je na svom Instagram profilu otkrila da pokušava nabaviti ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

- Moram svom suprugu pokazati kako izgleda kada igraju Balkanci - napisala je tada.

# ZORANA JOVANOVIĆ ZORANNAH
# MUNDIJAL 2026
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