Srbijanska influenserica Zorannah stala na stranu Zmajeva, pa poručila Amerima: "Začepite"

Srbijanska influenserica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, reagirala je na izjavu bivšeg američkog golmana Tima Hauarda, koji je uoči duela s Bosnom i Hercegovinom poručio da Zmajevi "ne bi trebali ni putovati u San Francisco" jer ih, kako tvrdi, očekuje težak poraz od selekcije SAD-a.
Hauard je u razgovoru o predstojećoj utakmici izjavio:
- Bosna? Landon i ja ćemo još razgovarati o tome, ali iskreno, bolje im je da ni ne ulaze u avion za San Francisco. Reprezentacija SAD-a će učiniti sve da ih uvjerljivo pobijedi i maksimalno će zapeti.
Njegove riječi izazvale su brojne reakcije, a među onima koji su odgovorili bila je i Zorannah.
U komentaru ispod objave na platformi Polymarket kratko je napisala:
- Samo već jednom začepite. Svi vam iznova dokazuju da niste u pravu.
Podsjetimo, Zorannah je supruga golmana reprezentacije Kurasaa Eloja Ruma, koji je nedavno ispisao historiju na Svjetskom prvenstvu.
U susretu protiv Ekvadora upisao je čak 15 odbrana, čime je postavio rekord po broju odbranjenih udaraca u regularnom toku jedne utakmice Mundijala otkako se vodi detaljna statistika, odnosno od 1966. godine.
Ranije je na svom Instagram profilu otkrila da pokušava nabaviti ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.
- Moram svom suprugu pokazati kako izgleda kada igraju Balkanci - napisala je tada.