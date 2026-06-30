Srbijanska influenserica Zorannah stala na stranu Zmajeva, pa poručila Amerima: "Začepite"

Srbijanska influenserica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, reagirala je na izjavu bivšeg američkog golmana Tima Hauarda, koji je uoči duela s Bosnom i Hercegovinom poručio da Zmajevi "ne bi trebali ni putovati u San Francisco" jer ih, kako tvrdi, očekuje težak poraz od selekcije SAD-a.

Hauard je u razgovoru o predstojećoj utakmici izjavio:

- Bosna? Landon i ja ćemo još razgovarati o tome, ali iskreno, bolje im je da ni ne ulaze u avion za San Francisco. Reprezentacija SAD-a će učiniti sve da ih uvjerljivo pobijedi i maksimalno će zapeti.

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije, a među onima koji su odgovorili bila je i Zorannah.