U fokusu mišićave ruke: Kako je sestra Kardašijan dovela liniju do savršenstva?

Kloi Kardašijan (Khloe Kardashian) podijelila je nekoliko novih fotografija na društvenim mrežama, ali su se obožavatelji usmjerili na jedan, za mnoge nevjerovatan, detalj.

Zvijezda rijaliti šouova objavila je seriju slika na kojima pozira u potpuno crnoj odjeći, a osim njenog sretnog izraza lica, komentatori su masovno pohvalili njenu tjelesnu formu, a posebno mišićave ruke.

U fokusu mišićave ruke

Čini se da se Kloini redovni odlasci u teretanu itekako isplate, a obožavatelji su oduševljeni njenom figurom, ponajviše vrlo definisanim rukama.

- Ruke su brutalneeeee - oduševljeno je napisao jedan obožavatelj, dok je drugi dodao: "Svaka čast na tim tricepsima."

- Te ruke!!! O moj Bože - napisao je jedan fan, a drugi se nadovezao: "Predivna!! I te ruke - uz emotikone srca u očima i plamenova.

"Pomalo sam ljubomorna"

Ova pažnja traje već neko vrijeme, nakon što su obožavatelji primijetili rezultate njenog napornog rada u teretani.

Jedan oduševljeni fan podijelio je Kloinu fotografiju i napisao objavu posvećenu njenim rukama, uz pitanje o tačnom treningu i ishrani, zamolivši za detalje.

- Njena ramena su stvarno odlična. Pomalo sam i ljubomorna - priznala je druga obožavateljica.

- Imam utisak da je ona jedina Kardašijan koja izgleda kao da diže tegove.

Kako izgleda njen trening?

Dobra vijest je da je njen lični trener otkrio kako je došla do nove, snažnije forme. Zvijezda šoua Keeping Up With The Kardashians radi s trenerom Džoelom Buarajmom (Joelom Bouraimaom) od 2013. godine i, prema pisanju Women's Healtha, trenira redovno već oko 10 godina.

Za ovakav izgled potreban je ozbiljan rad i disciplina, a Kloi očigledno nije tek povremena posjetiteljica teretane. Buarajma je rekao da Kloi trenira "najmanje tri do pet puta sedmično", a ponekad i više ako se priprema za nešto posebno poput "fotografisanja ili nekog događaja".

U takvim slučajevima ponekad odradi i "dva treninga dnevno".

Fokusirana na vježbe snage

Objasnio je da se njeni treninzi uglavnom sastoje od vježbi za cijelo tijelo, ali da je u posljednje vrijeme posebno fokusirana na vježbe snage kako bi oblikovala ruke kroz redovne i posvećene treninge.

- Često se koriste posebni hvatovi kako bi se ciljali različiti dijelovi ruku - rekao je njen trener.

Na primjer, kod bicepsa koriste tzv. čekić hvat kako bi se izbjegao razvoj kraćeg dijela bicepsa, onog koji stvara "izbočinu" koju Kloi ne želi.

Iznad svega, kaže da joj estetika nije prioritet, nego snaga i zdravlje, te sposobnost da bude aktivna s djecom. Dodao je da je cilj održati je što funkcionalnijom, kako bi se mogla igrati s djecom i raditi sve što želi, koliko god dugo želi.

U svakom slučaju, sav taj trud se za sada itekako isplatio.