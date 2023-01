Pjevačica Seka Aleksić je do sada u više navrata pokazala da su moda i muzika neraskidivo povezane, a sada je nastavila to da dokazuje, lansirajući novi modni brend pod nazivom "Second skin by Seka" a u okviru njega i liniju iz kolekcije "Stage".

Dugo se špekulisalo o odnosu Jelene Karleuše i Seke Aleksić, a Seka je sada odlučila da prekine te glasine i pošalje Jeleni poklon iznenađenja. Karleuša je to odmah podijelila sa svojim pratiocima na Instagramu.