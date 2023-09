Pamela Anderson: Stalone mi je nudio stan i Porsche da budem njegova djevojka

Pamela Anderson je u novom Netflixovom dokumentarcu "Pamela, a love story" otkrila detalje vezane za njenu karijeru i privatni život. Između ostalog, progovorila je i susretu sa Silvesterom Staloneom (Sylvester Stallone).

Pamela tvrdi da je slavni glumac zamolio da bude njegova "djevojka broj jedan" i navodno joj je zauzvrat ponudio neke luksuzne stvari.

- Sjećam se da sam jednom razgovarala sa Silvestrom Staloneom, a on mi je ponudio stan i Porsche da budem njegova djevojka broj jedan - navodi ona u filmu.

- A ja sam rekla: "Znači li to da postoji broj dva?" On mi je rekao: "To je najbolja ponuda koju ćeš dobiti, dušo. Sad si u Hollywoodu.'".