Ne treba se kačiti s pjevačicama: Osveta se služi hladna

Ali zato svjetske pjevačice Šakira (Shakira) i Majli Sajrus (Miley Cyrus) su iskoristile svoju profesiju da tugu i ljutnju iz propale ljubavi pretoče u pjesme o kojima trenutno priča cijeli svijet i koje obaraju sve rekorde slušanosti. Kolumbijska pop-numera "Out of Your League" (Izvan tvoje lige) je oborila rekorde na YouTubeu, i da sada ima više od 205 miliona pregleda.

Šampion za osvete

Pjevačica Tejlor Svift (Taylor Swift) svoju pjesmu „Stil“ posvetila je bivšem momku Hariju Stajlesu (Harry Styles). Međutim malo ljudi zna da je njena veoma poznata pjesma „We Are Never Ever Getting Back Together“ ( Nikada više nećemo biti zajedno) posvećena glumcu Džejku Džilenhalu (Jake Gyllenhaal), s kojim je pjevačica bila u vezi. Tejlor je jednom prilikom izjavila da je namjerno napisala pjesmu kako bi iznervirala bivšeg partnera kada je bude čuo na radiju.

Pjesma je duga deset minuta, a pjevačica je otkrila da je numera nastala u „tužnom i uznemirujućem“ periodu njenog života.

Bijonse (Beyonce) su fanovi prozvali šampionom za osvete. Svojevremeno je objavila pjesmu „Ogorčenost“ u kojoj sve vrijeme pjeva o muškarcu koji je lagao. Kada je izdala album „Limunada“ i numeru „Izvini“ 2016. godine, potvrdila je da je njen suprug Džej Zi (Jay Z) varao dok je bila trudna, ali nikada nije otkriveno s kojom ženom joj je to uradio.

Pjesma glumice i pjevačice Selene Gomez „Izgubiti te da me voliš“ je podigla veliku prašinu na svjetskoj sceni kada je objavljena. Fanovi vjeruju da je Selena ovu pjesmu posvetila bivšem momku pjevaču Džastinu Biberu (Justin Bieber) s kojim je bila u turbulentnoj vezi od 2011. do 2017. godine. Najupečatljiviji stih pjesme po mnogima je:

„Za dva mjeseca si nas zamijenio kao da je bilo lako“, jer je pjevač nakon samo dva mjeseca od raskida započeo vezu s manekenkom Hejli Biber (Haley), s kojom je sada u braku.

Karijera na posvetama

Za Adel (Adele) mnogi smatraju da je karijeru izgradila na pjesmama posvećenim bivšim ljubavima. Njen cijeli album koji nosi naziv „21“, posvećen je bivšem momku. Ona u svojim hitovima nije opisivala šta joj je bivši napravio, već je na poetski način otpjevala svoj gubitak i tugu te bivšem poželjela sve najbolje. Adel nikada nije otkrila identitet svog bivšeg, a obožavatelji su ga nazvali „gospodin 21“. Nakon nekog vremena Adel se počela i šaliti da je taj bivši zaslužio da mu se prizna i doprinos za taj album koji joj je promijenio život.