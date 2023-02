Buba Corelli podijelio fotografiju mlade Nike iz Ljubuškog: Evo šta je ona izjavila za "Avaz"

- Želim se stvarno zahvaliti svima koji su me podijelili i svojim sponzorima koji su od početka uz mene – rekla je ona za portal "Avaza".

Nižić je kazala da od ovog takmičenja očekuje jedno lijepo iskustvo, druženje, upoznavanje novih prijatelja.

- Imali smo kamp koji je trajao tri dana. Tu smo vježbali, imali razne edukacije s fitnes trenerima. Mnogo smo naučili – izjavila je Nižić za portal "Avaza".

Razne revije

Dodala je da je večeras federalni izbor.

- Ako tu prođemo, onda idemo na državno u Sarajevu. Od malena me modeling privlači. Kao mala sam bila u raznim revijama. Idem u školu manekenstva. Vidjela sam to i odlučila sam se prijaviti, jer je to jedna jako lijepa prilika i iskustvo u životu – kaže Nika Nižić iz Ljubuškog.