Šokantna ispovijest Paris Hilton: U internatu su me zlostavljali

Paris Hilton otkrila je kako je bila žrtva seksualnog zlostavljanja kada je kao tinejdžerka bila poslata u kontroverzni internat Provo Canyon School u Juti za problematičnu omladinu.

Čuvenu nasljednicu su roditelji poslali u pomenuti internat u pokušaju da ukrote njen buntovnički duh i problematično ponašanje, ali niko nije očekivao da će Paris u istom doživjeti najgore i najbolnije trenutke svog života. U svojim novim memoarima ona se osvrnula na to kako je u toj školi ponekad bila drogirana, a potom i zlostavljana.

"Osjećala sam se kao da mi je glava odvojena od tijela"

- Progutala bih tablete i buljila u zid sa besprijekornom maskom modela sa piste. Šta god da su mi davali, znam da sam se osjećala kao da mi je glava odvojena od tijela. To me je uplašilo, pa sam umjela da uguram kapsule ispod jezika i čekam priliku da ih ispljunem. Osoblje u internatu imalo je svoje favorite. To su uvijek bile lijepe devojke. Ali ne mislim da se radilo o ljepoti. Mislim da su to bili slabi ljudi u vanjskom svijetu, muškarci i žene koji su uživali u moći koju su imali nad nama. Odveli bi nas u ambulantu i natjerali da legnemo na sto. Natjerali bi nas da raširimo noge za njihove debele prste. Ako bismo se odupirali, uvijek je tu bio poslužavnik sa špricevima. Ne znam šta je bilo u njima, ali sam vidjela da su djeca padala na pod u trenutku kada bi im to bilo ubrizgano - opisala je Paris svoje jezivo iskustvo.

Ona je i ranije govorila o ovom strašnom iskustvu i to u dokumentarcu "This Is Paris". Tada je otkrila da su polaznicima škole davali tablete za smirenje, bacali su ih u samice kao da su u zatvoru, a nisu imali privatnost čak ni tokom tuširanja - i tada ih je osoblje nadgledalo. Ona je istakla da su bili kontinuirano ponižavani i mučeni, a da je ona sama dobijala i batine i lijekove na recept.

- Bila sam dijete, a bacali su me u samicu, tukli, ponižavali i gledali golu - ispričala je.

"Terapeutski" internat

Paris je odrasla živeći u njujorškom hotelu Waldorf Astoria sa roditeljima, Rikom i Keti Hilton, i mlađom braćom i sestrom. No, u 15. godini roditelji su je poslali u "terapeutske" internate kompanije CEDU zbog problematičnog ponašanja, odnosno bježanja od kuće i odlaska u noćne klubove bez dozvole. Pohađala je četiri različita internata pod okriljem iste kompanije prije nego što ih je zauvijek napustila u 18. godini. Ona ističe da nikada roditeljima nije prijavila zlostavljanje jer je bila traumatizovana i vjerovala je osoblju koje joj je prijetilo da nikada neće moći da ode ako nekome kaže kroz šta prolazi.

U drugoj školi se ništa nije promijenilo u odnosu na prvu - zlostavljanje i nasilje su se nastavili. Ona se prisjetila kako bi je osoblje budilo usred noći i držalo za ruke, nakon čega bi je silom odvodili iz sobe.

- Čvrsto sam spavala u 4.30 ujutro kada su se vrata moje spavaće sobe naglo otvorila. Debela ruka zgrabila me je za članak i odvukla sa dušeka. Odmah sam se razbudila i našla u stanju panike. Mislila sam da ću biti silovana, ubijena. Jedan čovjek mi je stavio znojav dlan preko usta, povukao mi glavu unazad. Drugi je držao par lisica - piše u odlomku memoara koji je objavio "Tajms".

Preklinjala roditelje da je vrate kući

Paris je otkrila da je preklinjala roditelje da je vrate kući nakon što je završila godinu u drugoj školi, ali su oni insistirali da po svaku cijenu pohađa i treći internat. Tada je Paris pobjegla, jedno vrijeme živeći sa prijateljicom u Njujorku i to pod lažnim imenom i prezimenom. No, kada su joj roditelji ušli u trag ona je poslata i u četvrti CEDU internat.

Paris je 2020. predvodila protest zahtijevajući da se Provo Canyon internat zatvori, a demonstracijama je prisustvovalo još nekoliko stotina ljudi, od kojih su mnogi iznijeli sopstvena svjedočanstva o mučenju koja su pretrpjeli u toj školi i onima sličnim njoj. Uprava škole istala je da je ustanova prije 2000. godine bila u drugom vlasništvu i da ne mogu da komentarišu iskustva pacijenata prije tog perioda.

Hilton je u oktobru 2021. također prisustvovala događaju u Vašingtonu koji je imao za cilj reformu zakona o brizi za djecu u okviru institucija.