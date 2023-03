Nazivaju je kraljicom ljepote: Niko ne može vjerovati koliko ima godina

View this post on Instagram

Svjetski mediji danas to nazivaju njenom "tajnom ljepote", no Gigi je 2008. godine preuzela i kozmetičku kompaniju svog teško stradalog brata pa nije teško zaključiti da i u tome leži dio njene "tajne".

Tri kćerke

Lai je široj javnosti u Hong Kongu postala poznata kad je 1991. potpisala ugovor s TVB-jem i glumila u serijama kao što su "War And Beauty" i "The Heaven Sword And Dragon Saber". Glumu je napustila kad je preuzela bratovu kompaniju, a iste godine udala se za milijardera Patrika Maa (Patrick) s kojim ima tri kćerke.