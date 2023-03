Šeron Stoun: Za "Sirove strasti" dobila 13,5 milliona dolara manje od Majkla Daglasa

View this post on Instagram

- Zaradila sam samo 500 hiljada dolara. Majkl Daglas (Michel Douglas) je dobio 14 miliona dolara. Tada sam bila nova u svijetu glume, a on je bio velika zvijezda. Nisu me dovoljno poštovali i jedan producent tokom čitavog snimanja pogrešno me zvao Karen. Čak me i na Guverenerskom balu, koji je održan nakon Oskara, zvao Karen. Zaista sam se osjećala poniženo, iako moje ime nije bilo navedeno na plakatu - ispričala je fatalna plavuša.