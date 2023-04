Bivša Mis Hrvatske bila je jedna od najtraženijih: Evo zašto se povukla

Mis Hrvatske iz 2003. godine bila je Aleksandra Aleks Grdić, tada je postala jedna od najtraženijih manekenki na modnoj sceni.

Nakon skandala je odlučila odustati od karijere te se već dugo ne pojavljuje u javnosti.

Povukla se sa scene

Na Novoj TV vodila je show "Apsolutno Aleks". Učestvovala je u VIP Survivoru i Farmi. Pojavila se i u mnogim spotovima, među kojima je i spot za pjesmu "Bomba" Ede Majke.

Njen bivši dečko Zlatko Škvarić je 2006. bejzbol palicom pretukao njenog oca Željka. Zadobio je frakturu lobanje. Nakon ovoga Aleksandra je odlučila otkazati sve angažmane i promijeniti svoj život iz temelja.

Ne želi se vratiti

Sa suprugom Markom Šijakovićem dobila je troje djece. Žive u Virovitici. Bivša manekenka Jelena Orešković, koja je Aleksandrina bliska drugarica, otkrila je da se ona ne planira vratiti u svijet mode.

- Da, čujemo se i danas, gotovo stalno. Baš planiramo otići neki njeni prijatelji i ja malo do nje u Viroviticu uskoro. Ljudi jednostavno imaju pravo promijeniti prioritete. Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njenog nestanka. To vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super. Danas su nam teme uglavnom djeca. Posvetila se porodičnom životu - rekla je Jelena za Dnevno.hr.