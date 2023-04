Sanja Stanković priznala da je vjenčanje bilo lažno: Majka je dobila nervni slom

Voditeljica i nekadašnja rijaliti učesnica, Sanja Stanković, priznala je da njeno "vjenčanje", koje je izazvalo pravu buru u medijima, nije bilo pravo.

Sanja je u emisiji "Ne gledam ti ja to" koja se emituje na RED televiziji priznala da se zapravo nije udala, već je samo radila reklamu za jednu hacijendu.

- Ja sam zaštitno lice ove kampanje, to sam zaboravila da kažem. Moj lik će biti na njihovoj hacijendi. Mi smo snimali, ja sam dijelila na svom Instagram profilu, popila sam više i izgubila pojam da će to drugačije da izgleda. Mladoženja je od vlasnikove djevojke sin, sve je ostalo u porodici. Najveći problem je ispao kad me je majka pozvala i sve mi je po spisku, od prvog do posljednjeg koljena. Zvala je rodbina: "Kako vas nije sramota da nas ne zovete na svadbu?". Majka je dobila nervni slom - rekla je Sanja.