Prije šest godina je donirala bubreg Seleni Gomez a danas se ni ne pozdravljaju

Inače, Gomez u 95 minuta dugom dokumentarcu "My Mind And Me" nije ni spomenula Raisu. Kad je to Francia uvrijeđeno prokomentarisala na društvenim mrežama, Selena joj je sarkastično poručila da joj je žao jer nije spomenula sve i jednu osobu koju poznaje. Njen oštar odgovor razljutio je javnost.

Podsjećamo, Selena Gomez je u septembru 2017. godine na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se mogu vidjeti ona i Francia kako se drže za ruke u bolničkim krevetima dok se pripremaju za operaciju.