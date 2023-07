Poznata pjevačica Senidah progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji: "Daj šta daš"

Pjevačica Senida Hajdarpašić (38) je prije nekoliko godina pričala da nije naklonjena samo jednom polu, već da "ne gleda ko je i šta neko" ukoliko joj se dopadne.

Senidah se sada ponovo dotakla ove teme, kada je gledateljica u emisiji upitala da li je imala intimne odnose sa ženama.

- Zašto to nekog interesuje? Da li je ta djevojka gledala prethodnu emisiju, gdje sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promijenilo...? Znaš kako... Daj šta daš! (smijeh) Ljubav je ljubav! Ne interesuje me... Daj šta daš - kazala je Senidah za "Nešto drugačije".