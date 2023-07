Transrodna žena postala je Miss Nizozemske

View this post on Instagram

- Uspjela sam! Nestvarno je, ali postala sam miss Nizozemske. Bio je to edukativan i prekrasan proces, toliko sam ponosna i sretna da to ne mogu opisati. Učinila sam svoju zajednicu ponosnom i pokazala da se može. I da, ja sam trans žena i htjela bih podijeliti svoju priču, ali ja sam također Riki i to je ono što mi je važno - napisala je manekenka na Instagramu.

Inače, Rikkie je 2018. bila jedna od finalistica emisije Holland's Next Top Model.