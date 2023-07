Lidija Bačić pokazala zanosno tijelo: Ljudi na plaži uživali u prizoru

View this post on Instagram

Lidija često objavljuje svoje golišave fotografije, a poznata je i po provokativnim izdanjima na nastupima, pa ne čudi da je na Instagramu prati gotovo pola miliona ljudi.

Ponosi se i time da svoje fotografije i videa ne uređuje prije objave.

- Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali ko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ne bih voljela da se neko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja - kazala je ranije pjevačica za hrvatske medije.