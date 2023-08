Emma Golijanin iz Majamija za "Avaz": Godine me ne plaše

- Ne dosade, jer lijepo je ulagati u sebe i vidjeti da to drugi prepoznaju, ali mi definitivno ne znače mnogo kao što su nekad. Više mi znače komplimenti vezano za moj kreativni rad.

- Trenutno odmaramo, jer od februara nismo stali. Moj omiljeni broj je 44, koji me dugo prati u životu. Želim da stvaram sadržaj koji je bezvremenski, a „aeon“ je period od milijardu godina, što predstavlja tu beskonačnost.

- Često kažem djevojkama da, kada hodaju, trebaju da izraze svoju ličnost i da budu samouvjerene. Da će mnogo puta čuti „ne“ i da je to sasvim uredu i da ne trebaju da odustaju. Isto im kažem da možda nekom brendu ili dizajneru nisu ono što traže, ali možda će nekom drugom biti glavna uloga ili glavno lice kolekcije, revije.

- Uvijek se trudim da se što bolje pripremim i smatram da svake godine se bolje nosim s obavezama koje me očekuju, ali stres je uvijek tu, što je očekivano s velikim događajem kao što je ovaj – kazala je Golijanin na početku intervjua za „Dnevni avaz“.

Osim što je nosila kupaće kostime za brend „Liliana Montoya Swim“, upravo ovaj šou je i producirala sa svojom kompanijom „44aeons“, i to treći put.

Ostvarili ste mnogo toga. Na šta ste Vi najponosniji do sada, a šta Vam je ostala zasad neostvarena želja?

- Ponosna sam na sve što sam učinila i trebalo mi je dosta vremena da budem ponosna na sebe jer sam veliki perfekcionista. Naučila sam da je bitno biti ponosan, ne samo na karijerne uspjehe, koje sam uvijek ganjala, nego kada vidim da sam sazrela u nekim privatnim situacijama, da ne razmišljam isto kao nekada i da način na koji se odnosim prema drugim ljudima je sa većim saosjećanjem. Što se neostvarenih želja tiče, želim da idem naprijed sa kompanijom i da režiram reklame, događaje, dokumentarce i filmove koji će motivirati i inspirirati ljude.

U jednom od naših prethodnih intervjua rekli ste „kada bude pravo vrijeme znat će se ko je “ukrao” moje srce“. Možda ne želite otkriti ko, ali je li još „ukradeno“, nadam se, sretno?

- Sretna sam. Toliko zasad.

Haos i stres

Kako stignete sve?

- Juni i polovinu jula sam skroz posvećena „Swim Weeku“. Fokusirana sam da što više treniram, zdravo jedem i, naravno, ispunim sve obaveze producenta. Naučila sam iz prošlih godina da počnem na vrijeme, jer kad ostavim sve u zadnji moment, nastaju haos i stres.

Modna industrija i životna sredina

- Kad sam otvorila kompaniju, cilj mi je bio da radim s brendovima i klijentima koji se bave održivim proizvodima i očuvanju životne sredine i da mogu, sa sadržajem koji ja produciram i režiram, poslati poruku da budemo više svjesni i bolje da utječemo na planetu i ljude oko sebe. Interesantno je to da te iste godine Lilijana je započela svoju prvu kolekciju kupaćih kostima koja je napravljena od recikliranih plastičnih flaša i zvala me da joj pomognem s produkcijom revije. Tako da ove revije mene dosta čine sretnom jer šaljemo pozitivnu poruku u svijet, s obzirom na to da je modna industrija veliki zagađivač životne sredine – kazala nam je Golijanin.