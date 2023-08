Atraktivna brineta odustala od tenisa i zarađuje od svog izgleda

View this post on Instagram

Ono što je sigurno je da dosta pažnje privlači fizičkim izgledom, a na to nije ostao “imun” ni Džon Lojd (John Loyd).

-Radim za BBC i preporučit ću je, potrebna nam je u timu - kazao je u jednom podkastu Lojd.

Ubrzo je uslijedio i odgovor atraktivne Amerikanke:

-To je sjajno, zaista bih to voljela. Već sam bila u ulozi komentatora na Leksington Openu i bilo je veoma zabavno. Još zabavnije je kada nisam pred kamerama, već iza njih i pričam o poenima i igri. Zaista bih to voljela - istakla je Stulman.