Severina se rasplakala na bini: Zbog ovog se slomila

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Ipak, najupečatljiviji momenat je bio onaj kad se rasplakala uz pjesmu “Rođeno moje” koju je posvetila svom sinu.

- Dobro uvijek pobijedi na kraju, ali bilo bi puno bolje da pobijedi na početku… - napisala je uz snimak na kom je zabilježen ovaj emotivni trenutak, a nakon kojeg je dobila ovacije.

- Niste ok, imam šminku i ne želim plakat - kazala je Severina.

A osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, on kad je bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao šta radim. Ja bih mu rekla da sam Superman i da idem spašavati svijet. On i danas misli da sam ja neki akcioni junak, možda i jesam, ali akcijskom junaku se događaju gluposti - poručila je.