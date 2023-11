Seksepilna Bosanka traži ljubav na njemačkoj televiziji

View this post on Instagram

Šta kažu Vaši prijatelji i familija na učešće?

- Moja porodica i prijatelji me podržavaju u mojoj karijeri i beskrajno im hvala na tome.

Kada planirate doći u Bosnu?

- Vjerovatno ću za zimske praznike i ponovno se vratiti u Bosnu, u Teočak gdje imam puno familije. Volim svoju drugu domovinu. Nedostaju mi srdačni, duhoviti i vedri ljudi koji postoje u Bosni i Hercegovini, zbog čega rado idem tamo.

Podrška oca Admira

Kolika Vam je otac podrška?

- On mi je najveća podrška u životu. Ne samo što se tiče karijere već i privatno. Uvijek mogu da dobijem dobar i iskren savjet od njega i uvijek ću znati da će taj savjet biti samo za moje dobro. Što je danas rijetko moguće naći. On mi je uvijek bio idol i heroj. Kad sam trebala da snimam prvi put “Bachelorette”, nije bio oduševljen, jer je mislio da će me snimati 24 sata čak i pod tušem. Ali, kada je čuo o kakvom je šou riječ, podržao me je – rekla je Smajić o ocu, koji je ranije bio poznati fudbaler.