Dragana Mirković: “Nisam seks simbol, to bi za mene bilo poniženje”

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda Dragana Mirković ove godine slavi 40 godina blistave karijere. Od kako se pojavila na sceni bila je jedna od omiljenih pjevačica, a tokom godina postojanja unijela je mnoge inovacije kada je u pitanju folk muzika.

Folk zvijezda jednom prilikom otkrila je ko je zadužen za njen stil, da li je neko ko prati modne trendove i šta je ono što joj nikada nije prijalo.

- To sam ja. Nemam stiliste. Oblačim ono što volim i što mislim da mi dobro stoji. Pa nekad i pogriješim, ali ja sam to. Jednom prilikom me je Baja pitao za jednu haljinu čija je, odnosno koji brend. Rekla sam mu da je "no nejm". Rekao je da mi fenomenalno stoji, da tako i treba. Nikada nisam željela da slijepo pratim trendove, jer onda to ne bih bila ja. Čak i u mladosti - rekla je Dragana i dodala:

- Za mene bi i tada bilo veliko poniženje da me nazovu seks simbolom. Ne kažem da je to loše, već samo da to nisam ja, niti da je to put koji želim da mene obilježi. Ja sam nešto drugo. Zašto je pokojna Marina za mene napisala pjesmu "Dobra devojka". To je moje obilježje tog vremena, a ne seks simbol - izjavila je Dragana.