Kaya Ostojić za „Avaz“: Jedva čekam da dođem u Sarajevo

Čini se baš odličan odabir s obzirom na to da je interesovanje veliko. Kakvo je Vaše iskustvo sa Sarajevom, Sarajlijama i šta očekujete od "lude noći"?

Kažu da bi Kaya bila mnogo zvučnije estradno ime da joj romanse nisu bile na prvom mjestu. Vaš komentar?

- U pravu su ti što to kažu. Šalu nastranu. Kada birate srcem, nema baš mnogo mjesta za proračune i kalkulacije tog tipa. Uvijek su me kroz život vodile emocije i uvijek sam im se prepuštala. Kada volim, ne zanima me ni šta ću ni da li ću jesti. Nisam od onih koje u emotivnim odnosima misle glavom, što sam dokazala time što sam se tri puta udavala.

Jedna ste od rijetkih muzički obrazovanih pjevačica. No, koliko je danas ta naobrazba bitna u ovom općem estradnom ludilu?

- Nije uslov da ćete uspjeti, ali meni je bitna... Volim da pjevam, sviram, stvaram, pišem, razumijem i živim muziku... Muzika je moj život.

Često se, posebno u posljednje vrijeme, dešavaju zabrane pjevačima da nastupaju u susjednim zemljama. Zar muzika ne bi trebala da spaja, a ne razdvaja?

- Trebalo bi. Lično ne volim zabrane, ograničenja, posebno kada je riječ o muzici, ali, nažalost, sve se više i u tu sferu miješa politika, što mi se nimalo ne dopada.

S druge strane, Dino Merlin napuni četiri Arene u Beogradu, Aleksandra Prijović tri Zetre, te pet Arena u Zagrebu. Govori li nam to da publika, ipak, daje posljednji sud?

- Kao što rekoh, mnogo je politike u svemu tome. Ja bih voljela da pjevači pjevaju, a da se političari bave svojim poslom. Publika je, naravno, uvijek i jedino mjerodavna, ona daje završnu riječ.