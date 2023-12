Sarajka Melina Čatak krasi naslovnice svjetskih magazina: Modeling me naučio kako se postaviti u teškim situacijama

Melina Čatak (24) već nekoliko godina se bavi profesionalnim modelingom, iza nje su brojne naslovnice i modne kampanje, a nedavno je osnovala i otvorila vlastitu modnu agenciju kojoj je glavno sjedište u Zagrebu. Melina je rođena u Sarajevu, a živi u Minhenu. Za „Dnevni avaz“ je otkrila kako je ušla u svijet modelinga te kojom kampanjom se najviše ponosi.

Prvi osjećaj

Kako ste se zainteresirali za modeling?

- Sve je započelo kada sam imala 13 godina, međutim, prvi pravi osjećaj kako je biti model doživjela sam kada sam prvi put otputovala sama u inozemstvo sa 18 godina i taj posao počela shvatati ozbiljno. U modnom svijetu sve me ugodno iznenadilo, jer je to jedan poseban svijet čije vrline i mane u startu prihvatiš ma kakve da jesu, kao naprimjer: odvojenost od voljenih osoba, snimanja po cijele dane, lutanja po brojnim kastinzima itd. Možda bih jedino voljela znati kako se tačno postaviti u nekim situacijama koje kao mlada osoba na početku bez iskustva nisam znala, a sada znam, te to znanje prenosim svojim modelima.

Kojom kampanjom se najviše ponosite?

- Snimala sam mnogo inozemnih kampanja kojima se ponosim i nosila mnogo revija poznatih dizajnera. Mogu izdvojiti Albertu Feretti, Marca Jacobsa, Intimissimi snimanje za Ghost i mnoge druge kampanje.

Pojavili ste se na naslovnicama brojnih magazina. Koliko Vam to znači?

- Pojavila sam se na mnogim naslovnicama modnih magazina, i zaista mnogo znači kada krasiš naslovne strane svijetskih magazina. Kada odeš negdje u inozemstvo, kada se rade velike kampanje za velike brendove, onda su šanse mnogo veće da dobijete te poslove.

Rodni grad

Mnogi modeli karijeru nastave kao voditeljice i glumice. Vidite li se Vi u tom svijetu?

- Trenutno sam fokusirana na posao koji radim, a to je modeling i rad na modnoj agenciji, ali zašto ne, u budućnosti je sve moguće i otvoreno. Ako bih dobila priliku raditi kao voditeljica i glumica, naravno da bih razmislila i o tome.

Ljetos ste, ako se ne varamo, bili u Sarajevu. Kako ste se proveli?

- To vrijeme sam provela s porodicom i prijateljima. Sarajevo Film Festival me oduševio. Rado posjetim Sarajevo, to je moj rodni grad. Ovaj grad itekako ima dušu, kao i stanovnici Sarajeva, koji su srdačni, velikodušni, komunikativni i uvijek dobre volje.

Spremam se za Ameriku

- Trenutno se pripremam za plasman na američko tržište koje kreće u drugom mjesecu. Do tada ću raditi po EU zemljama i sa svojom modnom agencijom te našim timom na plasmanu svojih modela za evropsko tržište. Naravno, želim istrajati u svemu što sam zamislila – rekla nam je Čatak.

Definitivno prija biti lijep, samo se treba znati nositi s tim.