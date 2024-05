Ima 47. godina, a ni danas joj niko ne može konkurisati u ljepoti

Leticija Kasta je imala 15 godina i još se igrala na plaži u svojoj rodnoj Normandiji, kad su je zapazili i ponudili joj test fotografisanje kako bi postala fotomodel. Otac je to dozvolio teška srca, a već za nekoliko sedmica, mlada Leticija se našla na modnoj pisti.

Međutim, to nije trajalo dugo, jer se Kasti nisu sviđali zavodnički pa i perverzni kostimi u kojima je morala da se slika. "Ni za gospodina Iv Sen Lorana nisam htjela da poziram u čuvenoj bijeloj košulji sa crvenim ružem. To vam traže da bi mogli da u vas projektuju šta god oni požele", kaže Leticija.

"Pristala sam samo zato što sam već tada bila izuzetno uspješna i mogla sam da diktiram svoje uslove", kaže Leticija. "Tražila sam da me fotografiše Dominik Iserman jer sam njen rad odlično poznavala. Smatrala sam da da i jedna nezavisna žena može da bude u ulozi one koja želi da zavede muškarce."

"Ja sam htela crnu rolku i crnu mini suknju od kože. Zavođenje je filozofija, a u modi ste uspješni samo ako ste u stanju da zavedete oči posmatrača", zaključuje uspješna manekenka i danas glumica. Kada se ovog maja pojavila u mini haljini pred fotoobjektivima, bio je jasno da i na 46. rođendan može da zavede svakoga. "Nije stvar u ljepoti", tvrdi ona, "već u tome kako se neko osjeća zbog vas."

Najveća čast

Najveću čast je doživjela 1999. godine kad je izabrana da predstavlja Marijanu i da se njen lik pojavi na francuskim markama i novčićima. Na mjestu najvažnijeg nacionalnog ženskog simbola naslijedila je ljepotice kao što su Brižit Bardo i Katrin Denev.

Leticiji manekenstvo nije bilo dovoljno. Talenat je prenijela i na veliki ekran, ulogama u filmovima "Asteriks i Obeliks protiv Cezara" i "Ciganin".

Karijera je nije spriječila da postane majka. Ćerku Satin je dobila 2001. godine, u vezi s fotografom Stefanom Sednojem, a sina Orlanda pet godina kasnije, s vjerenikom Stefanom Akorsijem. S njim je dobila i kćerku Atenu, ali se nije udala za njega.

Tek 2017. godine je rekla sudbonosno "da" i to trećem muškarcu - Luju Garelu, s kojim se zabavljala dvije godine. "Nije mi bilo lako da kažem to - da", priznaje Leticija. "Nikad nisam željela da se udam. Međutim, bilo je nečeg u tome kako me je Luj posmatrao", objašnjava ljepotica kojoj ni danas, u 47. godini, malo ko može da konkuriše po ljepoti.