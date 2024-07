Emina Jahović priznala da je bila loš poslodavac: "Otpuštala sam saradnike ako me poprijeko pogledaju"

- Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me poprijeko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego - rekla je jednom prilikom.

Podsjetimo, Emina se razvela od turske muzičke zvijezde Mustafe Sandala sa kojim ima dva sina, te je i s njim jedno vrijeme vodila bitku zbog alimentacije. Sada je već duže vrijeme sama, pa je na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače, odgovorila:

- Odakle to da se suprotnosti privlače? Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je ok, ali suprotnosti, to ne ide - smatra ona, pa dodaje:

- Mislim žena kao umjetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci. Oni ne mogu. Oni nemaju vrijeme spavanja u isto vrijeme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje - kazala je Emina.