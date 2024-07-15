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SVADBA STOLJEĆA

Kim Kardašijan osvojila Indiju iako je prekršila važno pravilo

Bila gošća na vjenčanju indijskog milijardera Ananta Ambanija

Kim Kardašijan - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4
E. Ag.

15.7.2024

Kim Kardašijan (Kardashian) je izgledala kao kraljica tokom trodnevnog vjenčanja Ananta Ambanija iz Indije, vrijednog oko 600 miliona dolara, o kom bruji planeta.

Vjenčanje biznismena iz Indije, jednog od najbogatijih na svijetu, izgledalo je kao VIP festival.

A glamurozni događaji ne mogu da prođu bez rijaliti zvijezde.

Kim je na svom Instagram profilu objavila desetak slika, a na njima vidimo da milioni dolara i luksuz sijevaju sa svih strana.

Dijamanti su ukrasili brojne kombinacije Kim, a promijenila je nekoliko glamuroznih haljina.

Kim je šokirana dočekom.

“Indija je ukrala moje srce”, napisala je na Instagramu.

Bila je tu i njena sestra Kortni.

Očekivano, privukle su pažnju svih gostiju.

Čuvene sestre su se držale za ruke dok su izlazile iz hotela u Mumbaju.

Kim je prekršila tradiciju tako što je obukla crvenu haljinu.

Nepisana pravila u Indiji nalažu da gosti vjenčanja ne nose crvene odijevne komade.

No, za Kim nema pravila.

# INDIJA
# KIM KARDASHIAN
# ZVIJEZDA
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