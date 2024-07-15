Kim Kardašijan osvojila Indiju iako je prekršila važno pravilo

Kim Kardašijan (Kardashian) je izgledala kao kraljica tokom trodnevnog vjenčanja Ananta Ambanija iz Indije, vrijednog oko 600 miliona dolara, o kom bruji planeta.

Vjenčanje biznismena iz Indije, jednog od najbogatijih na svijetu, izgledalo je kao VIP festival. A glamurozni događaji ne mogu da prođu bez rijaliti zvijezde. Kim je na svom Instagram profilu objavila desetak slika, a na njima vidimo da milioni dolara i luksuz sijevaju sa svih strana. Dijamanti su ukrasili brojne kombinacije Kim, a promijenila je nekoliko glamuroznih haljina.

Kim je šokirana dočekom. “Indija je ukrala moje srce”, napisala je na Instagramu. Bila je tu i njena sestra Kortni.