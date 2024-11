Kejt Mos progovorila o neugodnostima: Sa 15 sam pozirala gola

Prema njenim riječima, u to vrijeme tamo su bili ona, Korin, frizer Dru Džeret (Drew Jarett) i šminker Dik Pejdž (Dick Page).

Prema njenim riječima, ona je 1990. godine bila prisiljena pozirati gola za naslovnicu časopisa The Face, a tada je nju snimala britanska fotografkinja Korin Dej (Corinne Day) koja je preminula 2010. godine.

- Natjerala sam Drua da se okrene jer je bio hetero. Nisam htjela da me gleda, bila sam stvarno sramežljiva. Imala sam 15 godina i bila sam u toplesu u časopisu, još sam išla u školu. Srećom, The Face se nije prodavao u Krojdonu (Croydonu) pa mislim da ga niko nije stvarno vidio - prisjetila se Kejt.

Dodala je da se mlada počela fotografisati u toplesu i bila je svjesna da ima mladež na desnoj dojki.

- Toliko sam to mrzila da sam plakala zbog toga. Nikad nisam htjela biti u toplesu. Plakala bih i morala sam to preboljeti jer bi Dej rekla: „Ako to ne učiniš, neću te rezervisati za sljedeći posao“ - dodala je.

Inače, Mos je na jednoj od fotografija intimne dijelove skrivala rukama i šeširom, a na drugoj je fotografisana u toplesu s perjanicom.

Skandal s drogom

Mos se 2005. godine našla u centru skandala kada su mediji objavili fotografije na kojima se vidi kako manekenka navodno konzumira drogu u studiju gdje je radio njen tadašnji dečko, Pit Doerti (Pete Doherty).

Manekenka je zbog tog skandala izgubila brojne unosne ugovore i otišla u kliniku za odvikavanje.

- Kad sam imala mali skandal, imala sam veliku podršku ljudi iz modnog biznisa. Čim sam se mogla vratiti na posao, svi su me uzimali. Rekli su: „Ne, nećemo im dopustiti da te odbace“ - rekla je Mos.

Iako je bila najpopularniji model 90-ih, ona je tek s 50 godina debitirala na modnoj reviji Victoria's Secreta koja se održala sredinom oktobra u Njujorku (New Yorku) nakon šest godina pauze.

Dok su manekenke poput Džidži Hadid (Gigi) i Palome Ileser (Elsesser) mahale publici dok su hodale, Mos je zadržala prepoznatljivu oštrinu. Šetala je u crnoj, providnoj haljini od čipke s dodatkom krila od tila.

Emanuele Alt (Emmanuelle), bivša glavna urednica pariškog Voguea, bila je zadužena da osmisli reviju, te je uvjerila Kejt da učestvuje.