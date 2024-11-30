Alma Zukić za "Dnevni avaz" progovorila o profesiji: O manekenstvu se stvara pogrešna slika

Alma Zukić (29), mladi bh. model iz Zenice, vjerovatno nikada nije ni zamišljala da će postati model, ali sticajem okolnosti postala je veoma poznata i uspješna zahvaljujući svojoj ljepoti.

Kako je za "Dnevni avaz“ istakla, ova profesija joj se dopala i pronašla se u svijetu fotografiranja, izlaska na modnu pistu te svijetu reflektora. To je ono što joj je privuklo pažnju, a njena karijera traje gotovo deset godina.

Iza kamera

- Za sada ide kako sam planirala i željela, kako sam u svojoj glavi zamislila, pa ćemo vidjeti do koje godine. U pojedinim momentima nije naporno, jer uglavnom većinu vremena jeste naporno. Kada neko pregleda fotografije, možda to izgleda da nije zamorno, ali je u pozadini nešto drugačija priča, s obzirom na to da je tu konstantni "presing“. Stalno ste u obavezama, od proba koreografije, snimanja, slikanja prije svakih događaja. Zaista iscrpi energiju i zahtijeva dosta truda i organizovanosti. Tu je i manjak vremena, ali uz dobru organizaciju sve se uspije posložiti – istakla je Zukić za "Dnevni avaz“.

Dodala je da je osvojila dvije lente na Svjetskom izboru u Turskoj prije dvije godine. Kaže da je takmičenje brojalo skoro dvadesetak učesnika, a prisutne su bile djevojke iz cijelog svijeta, što je bilo njeno prvo, veliko lično takmičenje, gdje se nisu takmičile djevojke iz njenog okruženja.

- Bilo je takmičenje na visokom nivou, super organizacija, lijepo druženje, upoznavanje novih lica i prijateljstava. Uspjela sam se izboriti za dvije lente i jednu krunu. Vratila sam se presretna s tog takmičenja. Bila mi je čast što sam prezentovala BiH, kao veliki patriota, to mi je bilo veliki plus i lijepo sjećanje u svakom slučaju – kaže Zukić.

Zukić je pozvana da 2025. godinu učestvuje na istom takmičenju, a nada se da će uklopiti svoje obaveze i pojaviti se ponovo.

Zaštitno lice

U Crnoj Gori prošle godine održan je festival mode pod nazivom "Golub mira“, koji je regionalnog karaktera, a on predstavlja mir, umjetnost i prvog dana se prezentiraju revije umjetničkih djela, revije poznatih dizajnera iz našeg regiona.

- Tu je divna atmosfera, druženje. Volim da radim s ljudima koji su mi prijatelji, jer je u takvom okruženju sve lakše. Tu sam bila prošle godine i zaštitno lice festivala. Zaista je lijepa slika i uspomene. Pozitivne su impresije – kazala je Zukić.

Mladim djevojkama je savjetovala da kroz web stranice isčitaju šta je manekenstvo, jer možda pogrešnu sliku imaju o tome kada čuju šta je modeling, te da trebaju znati da ova profesija zahtijeva dosta truda i vremena, ali i odricanja.

Djevojke sebe trebaju izgraditi kao osobu i zakoračiti u svijet bez stida, uz samouvjerenost, poručila je Zukić.

Obrazovanje ili modeling

- Ja iskreno ističem da se svako od nas kao individua treba posvetiti obrazovanju, jer to nam je ključna stavka za početak svega ostalog. Nisam stala što se tiče obrazovanja. To sam stavila kao prioritet, a modeling je za vrijeme školovanja bio zapostavljen i po strani, ali sada po završetku školskih i fakultetskih obaveza shvatite da možete uloviti malo više vremena da se posvetite ovom pozivu – poručila je Zukić.

Planovi za budućnost

- Ne volim unaprijed puno planirati, ali sada kako stvari stoje, možda u ovom periodu i najviše imam posla i angažmana. Očekujem karijeru koja će ići uzlaznim putem. Možda ću ići i vani i oprobati se van granica BiH. Rano je još o tome da pričam, ali tu sam, gdje jesam. Zadovoljna sam trenutnim angažmanima – zaključila je.