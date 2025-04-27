Nikolija ima dvojnicu: Irma Topolović privukla pažnju zbog izgleda

Atmosfera u takmičenju "Zvezde Granda" iz sedmice u sedmice sve je napetija, jer se izdvajaju najbolji od najboljih takmičara, koji do ljeta stižu u finale.

Svi oni, trude se da daju svoj maksimum i osiguraju sebi mjesto u petom krugu. Ipak, jedna takmičarka posebno je skrenula pažnju na sebe.

Ona je podigla atmosferu u studiju kako svojim pjevanjem tako i svojom pojavom, jer su mnogi pomislili da je u pitanju dvojnica Nikolije Jovanović.

Atraktivna brineta Irma Topolović zapjevala je poznate hitove pjevačica iz Srbije, a na društvenim mrežama je izazvala veliku pažnju zbog svoje sličnosti sa Nikolijom.

Neki korisnici društvenih mreža primjetili su da njih dvije dijele skoro identičan izgled, te su priznali da su u prvi mah pomislili da je pjevačica gost u studiju.