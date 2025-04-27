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"ZVEZDE GRANDA"

Nikolija ima dvojnicu: Irma Topolović privukla pažnju zbog izgleda

Stas, oči, osmijeh sve je gotovo isto kao kod trep pjevačice samo je razlika u žanru i vjerovatno godinama s obzirom da je Irma dosta mlađa od nje

Nikolija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

27.4.2025

Atmosfera u takmičenju "Zvezde Granda" iz sedmice u sedmice sve je napetija, jer se izdvajaju najbolji od najboljih takmičara, koji do ljeta stižu u finale.

Svi oni, trude se da daju svoj maksimum i osiguraju sebi mjesto u petom krugu. Ipak, jedna takmičarka posebno je skrenula pažnju na sebe.

Ona je podigla atmosferu u studiju kako svojim pjevanjem tako i svojom pojavom, jer su mnogi pomislili da je u pitanju dvojnica Nikolije Jovanović.

Atraktivna brineta Irma Topolović zapjevala je poznate hitove pjevačica iz Srbije, a na društvenim mrežama je izazvala veliku pažnju zbog svoje sličnosti sa Nikolijom.

Neki korisnici društvenih mreža primjetili su da njih dvije dijele skoro identičan izgled, te su priznali da su u prvi mah pomislili da je pjevačica gost u studiju.

Irma Topolović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz

Stas, oči, osmijeh sve je gotovo isto kao kod trep pjevačice samo je razlika u žanru i vjerovatno godinama s obzirom da je Irma dosta mlađa od nje.

Mreže su se usijale, a mnogi su se našalili kako je Nikolija zapjevala i drugi žanr, te da bi pjevačice mogle da ukrste glasove i da bi vjerovatno bila prava atrakcija vidjeti ih zajedno na sceni.

Irma je svojom interpretacijom i dobrom energijom oduševila žiri koji je bio na nogama sve vrijeme.

# ZVEZDE GRANDA
# NIKOLIJA
# IRMA TOPOLOVIĆ
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