Sidni Svini otkrila dimenzije struka: Počela sam ozbiljno da jedem

U intervjuu za ljetno izdanje časopisa "W Magazine" rekla je da obično nosi veličinu 23, što odgovara struku od 58 centimetara i obično je ekvivalent veličini 00 ili čak 000 u SAD-u – što je čak i manje od veličine koju nosi Kim Kardašijan.

Kim Kardašijan obično nosi veličinu farmerki oko 24 ili 25, što je nešto veće od veličine 23 koju je otkrila Sidni Svini da nosi. Ipak, veličine se mogu razlikovati u zavisnosti od brenda i kroja.

Međutim, ta se brojka promijenila kada je Sidni počela fizičku transformaciju za novu filmsku ulogu – legendarnu bokserku Kristi Martin, poznatu kao "Kćerka rudara".

Promjena izgleda

U pripremama za ulogu bokserke, Svini je u razgovoru za "The Wall Street Journal" otkrila da je dobila čak 13 kilograma mišićne mase, što je potpuno promijenilo njen izgled. Tokom priprema trenirala je i do četiri sata dnevno.

– Pridružila sam se projektu kao Kristi Martin i imala sam oko tri i po meseca za pripreme. Počela sam ozbiljno da jedem, trenirala sam ujutru sat vremena s tegovima, zatim sam dva sata u toku dana radila kik-boks, a uveče još sat vremena dizala tegove – ispričala je Svini.

– Nisam mogla da uđem u nijednu svoju odeću. Obično nosim veličinu 23, a tada sam nosila 27. Grudi su mi porasle. Zadnjica mi je bila ogromna. Bilo je ludo! Ali bilo je nevjerovatno. Bila sam toliko snažna, ludo snažna – priznala je glumica, koja je poznata po svom bombastičnom izgledu i ženstvenim oblinama.