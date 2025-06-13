Tamara Kalinić iskreno o estetskim zahvatima: Istopila sam sve filere

Tamara je govorila o tome kako je tokom NATO bombardovanja za dlaku izbjegla smrt, ali i o svojoj dugoj borbi sa samopouzdanjem.

Njene priče izazvale su veliku pažnju, a mnogi su priznali da su promijenili mišljenje o slavnoj Novosađanki. U jednoj od najupečatljivijih objava,

Jedna od najuticajnijih modnih influenserica svijeta, Tamara Kalinić, nedavno je na svom Tik Tok profilu pokrenula seriju ličnih ispovijesti u kojima otkriva nepoznate i intimne detalje iz svog života.

Javni pritisak

Priznala je da je nedavno uklonila sve filere sa lica, prvi put javno otkrivši emotivni razlog zbog kog je uopšte započela sa "dorađivanjem".

- Istopila sam svoje filere, i završila sam u vijestima - započela je influenserka.

Otkriva zašto je uopšte to radila.

- Imam ožiljak na usni, koji ne možete da vidite toliko ovog trenutka, i zaista mi se nije dopadalo kako izgleda. Pored toga, imam veoma lošu asimetriju vilice. Imala sam mnogo problema dok sam odrastala. Imam deformitet skeleta, kao i genetski deformitet na licu, što je značilo da nisam mogla da zatvorim vilicu normalno, i moja usta su bila potpuno iskrivljena. Još uvijek su, što se vidi nekada kada pričam, pa me ljudi pitaju šta nije u redu sa mnom. Dobijam mnogo loših komentara zbog toga, a tokom ranih dvadesetih rečeno mi je da mogu da popravim ožiljak i asimetriju tako što će mi ubrizgati filere - nastavila je Tamara.

Bez filera

Posjetila je doktora u nadi da će riješiti problem, a on joj je objasnio da fileri ne mogu ispraviti asimetriju.

- Otišla sam kod doktora, pokušavajući da to sredim, i ona mi zapravo jeste rekla da fileri ne popravljaju asimetriju, već da ćeš na kraju imati naglašeniji problem, i to se i desilo. I tako sam punila i punila usne, i onda sam shvatila da ne želim sa takvom slikom da nastavim dalje. Niste mogli da vidite linije na usnama, toliko su bile popunjene, ludilo! Onda sam popravila zube, i moja usta su bila još veća jer su ih gurali naprijed - rekla je Tamara i dodala.

- Došla sam do toga da više nisam izgledala lijepo, ali ne sudim onima koji imaju prepunjene usne. Nekad je manje više, nekad ne. Svako treba da radi ono što želi, ali moja odluka je bila da odem kod doktora i istopim filer - objašnjavala je influenserica.

Novi trend

Priznala je da je to privuklo veliku pažnju, kao i da joj jeste namjera da pokrenu trend razgradnje filera.

- Zbog nekih deformiteta koje imam na licu, imam naglašene jagodice, kao i zbog ožiljka koji imam na obrazu od hemangioma koji sam imala kao beba. Zbog svega toga, ljudi i dalje misle da imam dosta problema sa filerima na licu, i onda im kažem da je to bio benigni tumor sa kojim sam rođena pa mi se izvinjavaju - zaključila je Kalinić.