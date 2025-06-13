Sofia Vergara pozirala u kadi: Glumica objavila provokativne fotografije

U seriji objava, pažnju je posebno privukla fotografija snimljena za Vanity Fair u suradnji s modnom kućom "Dolce & Gabbana", na kojoj se Sofia opušta u kadi punoj pjene. Strateški prekrivena mjehurićima, s rukom zabačenom iza glave, Vergara odiše elegancijom i senzualnošću.

Sofia Vergara (52), glumica i bivša zvijezda serije Modern Family, ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama objavom niza zavodljivih fotografija na svom Instagram profilu.

Osim toga, objavila je i nekoliko fotografija u kupaćem kostimu s leopard uzorkom i visokim potpeticama, dok je jedna poza – u kojoj je podignuta u zrak – mnoge podsjetila na kultnu scenu iz filma Prljavi ples.

Nedavno je glumica iznenadila i fotografijom u toplesu, dok se sunčala uz bazen. Uz objavu je kratko poručila: "Llego el verano!" (Ljeto je stiglo!), što je izazvalo brojne pozitivne reakcije njenih pratitelja.

Među komentatorima se našla i njezina kolegica iz žirija emisije America’s Got Talent, manekenka Heidi Klum, koja je duhovito odgovorila: “Dođi... radim isto. Sunčam se”.