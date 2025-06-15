Golišava Ivana Knoll uživala na Ibici: Ova poznata faca joj pravila duštvo

DJ-ica i bivša navijačica Ivana Knoll ovih dana uživa na Ibici, gdje je prisustvovala otvaranju klupske sezone u poznatom klubu UNVRS. Tom prilikom se družila s jednim od najpoznatijih DJ-eva današnjice, Davidom Guetom (Guettom).

– S legendarnim Davidom Guetom na otvaranju UNVRS-a na Ibizi – napisala je Ivana uz fotografiju u prozirnom kombinezonu koji je istaknuo njezinu figuru.

Poznata po pojavljivanju na ekskluzivnim događajima, Knol se i ranije družila s velikanima elektronske scene poput DJ Snakea, Steva Angela, Diple i Džona Sumita (Johna Summita).