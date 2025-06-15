Golišava Ivana Knoll uživala na Ibici: Ova poznata faca joj pravila duštvo

DJ-ica i bivša navijačica Ivana Knoll ovih dana uživa na Ibici, gdje je prisustvovala otvaranju klupske sezone u poznatom klubu UNVRS. Tom prilikom se družila s jednim od najpoznatijih DJ-eva današnjice, Davidom Guetom (Guettom).
– S legendarnim Davidom Guetom na otvaranju UNVRS-a na Ibizi – napisala je Ivana uz fotografiju u prozirnom kombinezonu koji je istaknuo njezinu figuru.
Poznata po pojavljivanju na ekskluzivnim događajima, Knol se i ranije družila s velikanima elektronske scene poput DJ Snakea, Steva Angela, Diple i Džona Sumita (Johna Summita).
Promjene u njezinu izgledu nisu promaknule javnosti, a o njima je svoje mišljenje dao i primarijus doc. dr. sc. Zdravko Roje, specijalist estetske medicine.
– Oči i obrve su joj potpuno transformirane, zjenice su izraženije, a moguće je da je korišten botox za podizanje vanjskog dijela obrva. Vrh nosa izgleda kirurški oblikovan, a usne su lijepo naglašene, bez pretjerivanja – rekao je dr. Roje. Dodao je kako je vjerovatno korištena kombinacija filera, botoxa i neinvazivnih tretmana za podmlađivanje lica.
Ivana, koja je pažnju šire javnosti privukla tokom Svjetskog prvenstva u Kataru, i dalje koristi svaku priliku da spoji muziku, putovanja i atraktivni izgled – što njeni brojni fanovi na društvenim mrežama redovno prate.