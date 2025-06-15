Najbogatija djevojka sa sajta za odrasle otkrila koliko je zaradila: Od cifre će vam se zamantati

Sofi Rejn (Sophie Rain) važi za najbogatiju zvijezdu platforme OnlyFans, a iako su mnogi sumnjali u tačnost njenih tvrdnji o zaradi, nedavno je objavila snimak ekrana koji jasno pokazuje koliko je zapravo zaradila — ukupno čak 76 miliona dolara. Ova 20-godišnja Amerikanka trenutno je jedno od najprepoznatljivijih imena na društvenim mrežama, sa milionskim pratiocima na TikToku, Instagramu i X-u. Prošle godine je Sofi (Sophie) šokirala javnost kada je otkrila koliko je zaradila, a dok su mnogi ostali skeptični, sada je objavila i konkretan “dokaz” za svoje tvrdnje.

Sofi je ranije tvrdila da je od novembra 2023. do 2024. ostvarila bruto prihod od 43 miliona dolara, navodeći da joj je jedan od njenih najvećih kupaca te godine uplatio čak 4,7 miliona dolara za ekskluzivne fotografije i video sadržaj. Na platformi X nedavno je podijelila ažurirani snimak ekrana svoje zarade, otkrivajući da su joj pretplatnici ukupno dali ogromnih 76 miliona dolara samo putem pretplata — što znači da nije ni morala direktno komunicirati sa njima da bi zaradila taj iznos. Isplate su procijenjene na oko 56 miliona funti, prema trenutnom kursu. Međutim, Sofi nije precizirala da li ovaj iznos predstavlja njenu ukupnu zaradu do danas ili samo prihod iz posljednjih šest mjeseci. Za usporedbu, Sofijina (Sophie) zarada iz prošle godine približava se zaradi poznatih holivudskih glumaca poput Meta Damona (Matt Damon) i Rajana Goslinga (Ryan Gosling) u 2024. godini, koji su također zaradili po 43 miliona dolara.